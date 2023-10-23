NBA/ 馬刺2年3500萬續約悍將Collins 搭檔斑馬讓禁區更穩固
根據ESPN名記者「沃神」Adrian Wojnarowski的最新消息，聖安東尼奧馬刺隊中鋒Zach Collins已與馬刺達成續約共識，雙方簽下一份為期兩年、價值3500萬美元的合約，Collins與備受期待的馬刺狀元「斑馬」Victor Wembanyama的搭檔，也讓馬刺隊的禁區更加穩固。
實習記者陳品翔/綜合報導
身高211公分的Zach Collins，在2017年選秀會上以第一輪第十順位被沙加緬度國王選進，隨即被交易至波特蘭拓荒者，早期職業生涯多受傷病影響，出賽場次並不多，在19-20賽季僅為拓荒者隊打了11場比賽，並因接受多次腳踝手術，因而缺席了整個20-21賽季。
來到馬刺隊後，Collins終於展現他應有的水準，上個賽季傷癒復出後共出賽63場，場均貢獻11.6分和6.4個籃板，也讓馬刺選擇與Collins續約，並同時帶領狀元郎Wembanyama成長。
馬刺隊今年決心圍繞Victor Wembanyama進行組建，在今夏先後分別與隊內主將Devin Vassell、Tre Jones 、Zach Collins達成續約共識，在主帥Popovich的帶領之下，這支年輕的馬刺隊，能走得多遠相當值得期待，而Popovich顯然也對Zach Collins、Victor Wembanyama的雙塔組合相當滿意，先前受訪時也曾表示，「如果我不選擇讓他們搭擋，那我真的是個傻瓜。」