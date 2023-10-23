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小S合體具俊曄炫耀「胸部很有才華」！6萬人按讚　瘋狂放大找亮點

▲小S和具俊曄同框，稱讚「胸部很有才華」，卻讓大家都想歪了。（圖／翻攝自小S FB）
▲小S和具俊曄同框，稱讚「胸部很有才華」，卻讓大家都想歪了。（圖／翻攝自小S FB）

記者江芷稜／綜合報導

具俊曄與大S去年結婚後，首度參加台北藝博展展出畫作，除了大S發限動稱讚老公創意十足，小姨子小S（徐熙娣）也特別抽空捧場，她昨（22）日大方曬出合照，發文表示：「我的胸部（韓文：姊夫）好有才華喔，明天是展覽的最後一天喔」，幫忙宣傳展覽，吸引6萬人按讚，結果網友沒意會到她的諧音梗，全部人緊盯她的胸部，笑翻眾人。

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▲大S和韓星具俊曄閃婚，讓S媽嚇了一大跳。（圖／擷取自IG barbiehsu.fp）
▲大S和韓星具俊曄閃婚，婚姻相當幸福。（圖／擷取自IG barbiehsu.fp）
當年大S和具俊曄戀愛，妹妹是見證人，20年後她們再度重逢結婚，小S依舊力挺他們，和具俊曄一起現身金曲獎、《小姐不熙娣》節目同框，造成話題不斷，她昨在社群平台分享與具俊曄的合照，兩人站在具俊曄的畫作前拍照，小S開心寫下：「我的胸部好有才華喔，明天是展覽的最後一天喔」，粉絲好奇留言「胸部=姊夫的韓語嗎？」小S回覆「是，不然我的胸部能怎樣啦」，逗得網友哈哈大笑。

▲小S與具俊曄後台合影。（圖／小S臉書）
▲小S與具俊曄一起後台合影。（圖／小S臉書）
▲具俊曄（右）受邀上小S（左）主持的節目《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合提供）
▲具俊曄（右）受邀上小S（左）主持的節目《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合提供）
小S逗趣貼文曝光後，迅速吸引逾6萬人按讚，和具俊曄的良好關係也引起討論，有網友調侃「胸部變老會……」，小S回應「心不老，狀態好，才是重點吧」，並附上一個笑臉，為具俊曄說話，有人誇讚姊夫有才華，說話方式讓人感覺舒服、誠懇，她也開心留言「我也覺得」，對具俊曄表現相當滿意，也推薦展覽裡有郭彥甫等人的畫作，很值得前往觀賞。

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