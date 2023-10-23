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MLB／美聯冠軍賽遊騎兵三轟續命　9:2擊潰太空人逼入生死第7戰

▲遊騎兵Adolis Garcia轟滿貫砲，一棒擊沉太空人，將美聯冠軍賽戰局逼入生死第7戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵Adolis Garcia轟滿貫砲，一棒擊沉太空人，將美聯冠軍賽戰局逼入生死第7戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

在大聯盟美聯冠軍賽取得聽牌優勢的休士頓太空人，今（23）日第6戰回到主場迎戰德州遊騎兵，盼能夠一舉拿下世界大賽入場券，但遊騎兵靠著Mitch Garver、Jonah Heim相繼開轟，9局上Adolis Garcia滿貫砲一棒擊沉，最終遊騎兵以9：2打敗太空人成功續命，也將美聯冠軍賽戰局逼入生死第7戰。

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客場取得3連勝的太空人回到自家主場，首局便靠著Yordan Alvarez的適時安打取得1分的領先。然而，在季後賽狀態不佳的太空人先發Framber Valdez，於2局上遭到Mitch Garver砲擊，這發陽春砲也替遊騎兵將比數扳成1：1平手。

4局上一出局一壘有人，曾在第二戰對Valdez開轟的遊騎兵捕手Jonah Heim，鎖定一記外角的變速球，一棒轟出右外野大牆外，儘管Kyle Tucker試圖跳接，但球從他的手套上方飛入看台，這支兩分砲出現也幫助遊騎兵擴大至3：1領先。

遊騎兵先發Nathan Eovaldi在首局失分後，有效壓制太空人打線，連續4局沒有被對手得分，一直到6局下，Alvarez和Abreu接連安打上壘，隨後Mauricio Dubon把握二、三壘有人機會，擊出高飛犧牲打，太空人追到1分差距。

Eovaldi在7局下一出局被「阿土伯」Jose Altuve揮出安打，此時遊騎兵決定更換Josh Sborz登板，他成功讓Michael Brantley擊出雙殺打，瓦解太空人攻勢。8局上，Garver再次建功，擊出二壘安打串連攻勢，送回壘上的隊長Evan Carter，為遊騎兵增添保險分。

比賽進入8局下，遊騎兵再次面臨危機，終結者Jose Leclerc投出保送後，讓太空人擠成滿壘，但他及時穩住陣腳，對Jon Singleton飆出三振，讓太空人留下滿壘殘壘。9局上Adolis Garcia轟出滿貫砲，連續3場比賽開轟，該局遊騎兵灌進5分大局，擴大至9：2領先，也讓比賽失去懸念，雙方各取3勝，將在第7戰一決生死，爭取世界大賽門票。


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