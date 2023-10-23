MLB／美聯冠軍賽遊騎兵三轟續命　9:2擊潰太空人逼入生死第7戰

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4局上一出局一壘有人，曾在第二戰對Valdez開轟的遊騎兵捕手Jonah Heim，鎖定一記外角的變速球，一棒轟出右外野大牆外，儘管Kyle Tucker試圖跳接，但球從他的手套上方飛入看台，這支兩分砲出現也幫助遊騎兵擴大至3：1領先。
遊騎兵先發Nathan Eovaldi在首局失分後，有效壓制太空人打線，連續4局沒有被對手得分，一直到6局下，Alvarez和Abreu接連安打上壘，隨後Mauricio Dubon把握二、三壘有人機會，擊出高飛犧牲打，太空人追到1分差距。
Eovaldi在7局下一出局被「阿土伯」Jose Altuve揮出安打，此時遊騎兵決定更換Josh Sborz登板，他成功讓Michael Brantley擊出雙殺打，瓦解太空人攻勢。8局上，Garver再次建功，擊出二壘安打串連攻勢，送回壘上的隊長Evan Carter，為遊騎兵增添保險分。
比賽進入8局下，遊騎兵再次面臨危機，終結者Jose Leclerc投出保送後，讓太空人擠成滿壘，但他及時穩住陣腳，對Jon Singleton飆出三振，讓太空人留下滿壘殘壘。9局上Adolis Garcia轟出滿貫砲，連續3場比賽開轟，該局遊騎兵灌進5分大局，擴大至9：2領先，也讓比賽失去懸念，雙方各取3勝，將在第7戰一決生死，爭取世界大賽門票。