▲免疫亮紅燈？快來排你的「疲勞毒」

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隨著生活節奏的加快、斜槓工時的增加以及工作壓力，許多人的身體逐漸出現了不少讓人頭疼的小毛病。健康與免疫也在不知不覺中亮起紅燈，我們該如何從日常生活中打造健康呢？讓我們看看莊淑旂博士怎麼說吧！
改變時代的自我疾病模式莊淑旂博士指出，現今社會許多人習慣性地自己生病，然後花費大量的時間和金錢去治療疾病。像是長期的姿勢不良所導致的腰部和背部疼痛等問題，他們不得不尋求醫生的幫助，使用藥物、針灸和推拿等方法來改善。這種自己造成健康問題，然後忙著治療的情況實在令人啼笑皆非。在現今日常生活中有許多不良的習慣，這些習慣可能會導致我們不自覺地患上各種健康問題。像是用餐比例失衡、花心的如廁體驗、慣性單邊咬合單邊咬以及睡錯的午覺等。
打破迷思！每日都該排除「疲勞毒」莊淑旂博士強調預防勝於治療，我們應該注意改善這些不良習慣，以維護健康。可是你知道嗎？「如果不在當天有效排除疲勞，你可能更容易生病！」莊淑旂博士提出了【今日疲勞，今日消除】的養生理念，長期累積的疲勞容易引發身體器官的異常，甚至可能導致發展成腫瘤或癌症。換句話說，如果不每日消除當日的疲勞，累積起來將可能就會成為未來疾病的主因之一。
但現在普遍習慣了一回到家就倒頭大睡，認為這樣就能完全消除一天的疲勞。然而，睡覺只是身體恢復精力所需的一個過程，並不能代替疲勞的消除。在一天的工作之後，回家休息當然很重要，但我們不能僅僅倚賴睡覺來排除疲勞。睡覺過多會讓身體變得僵硬，而不是讓我們精力充沛。
給自己一點時間，不把疲勞留到明天其實身體的疲勞是可以很容易消除的，每天保留一點時間給自己。在這段時間裡好好感受自己的身體，做一些簡單的小動作，例如拉拉耳朵、輕輕按摩背部，就可以讓疲勞消散無蹤。我們應該在早上太陽升起時起床，活動我們的身體，使身心都能保持活躍，當太陽下山時，我們則應該休息，以完全排除一天的疲勞。以下將為你介紹一些方法，幫助你有效地排除「疲勞毒」，讓免疫力重新亮起紅燈！
合理膳食，排毒第一步長期不吃早餐、午餐吃得過多、晚餐吃得過晚，這與健康的飲食方式背道而馳。首先要著手調整飲食習慣，除了均衡攝取各式營養之外，以3:2:1的黃金比例來進食，早餐吃飽、午餐吃巧、晚餐吃少，養成良好的體力與代謝體質。
適度運動，加速排毒運動是促進免疫系統健康的重要手段之一。無論年齡都該保持適量且適當的運動。幫助身體快速排除代謝產物和毒素。此外，運動還可以增強肌肉力量，提升身體的抵抗力！
消除疲勞運動操
- 腳跟併攏，臉抬高往上看，緊閉雙唇；雙手向前伸直合攏，比肩高，要用力
- 左腳稍微向前，雙手分開，置身側平舉，比肩高，手心向前
- 手放下，重複2的動作，手心向地面
- 手放下，重複2的動作，手背相對，平舉過肩後，手心向後
- 手放下，腳跟併攏，兩手繞向後背，上半身略向後仰，由上順頸部、脊椎骨至尾骨部，按摩由上而下八次
- 一手平舉略高於肩，並略後伸，手心向後，頭向指間看；另一手繞向後背，上半身略向後仰，由肩胛骨內側按摩而下，左右各8次
- 雙腳與肩同寬，收小腹，上半身略向後仰，用雙手摩擦兩腋下；大拇指在後半身，四指伸直在前半身，虎口用力揉壓擠下，再由腋下按摩到腰部，左右各8次
該避免的生活小惡習上廁所時要專心，盡量避免看手機/書籍或抽菸，避免長期下來可能導致便秘。另外，午飯吃飽後胃開始忙著蠕動來消化食物，此時趴在桌子上午睡時，橫隔膜下降，進一步壓迫了胃，這樣的行為不僅妨礙了胃的正常運作，還可能導致胃部不適，應該嘗試避免。而在進食時，只使用一側的牙齒進行咀嚼，這可能導致咬合不正確的問題。
資料來源：風車生活
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59660
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