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家長最關心10大教育議題！毒品、霸凌入榜　將邀總統候選人座談

▲教團今（23）日公布全國家長最關心的10大教育議題，其中校園毒品、霸凌皆入榜，將邀總統候選人座談。（圖／國教盟提供）
▲教團今（23）日公布全國家長最關心的10大教育議題，其中校園毒品、霸凌皆入榜，將邀總統候選人座談。（圖／國教盟提供）

記者李琦瑋／台北報導

2024大選在即，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨54個關心教育的民間團體，於10月2日至10月16日進行「2024年全國家長最關心的10大教育議題」問卷調查，今（23）日發布調查結果，家長最重視孩子的「品格教育」，其次是「校園安全」包括新興毒品、菸品的危害，以及校園霸凌及性平事件，預計將邀4位總統候選人座談。

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教團列舉25項重大教育議題供全國家長、關心教育之民眾，就各議題的重要性進行評選，14天時間共觸及17800人次，回收5379份有效問卷（扣除IP重複之127筆，回覆率30.17%），其中包含3282位家長（61.02%）、1142位社會人士（21.23%）、777位教育工作者（14.45%）、178位學生（3.31%）。

國教盟理事長王瀚陽指出，家長最重視孩子的「品格教育」，如何培養孩子正確的價值觀、強化道德感，關乎孩子一生的發展與幸福，卻是校園當中最難落實的一環。「校園安全」及「校園霸凌及性平事件」並列第2名，校園中大麻、新興毒品與新型菸品的危害不減反增，校園霸凌及性平事件頻傳，原本應該最安全的校園，反而讓孩子受害，如何讓家長不憂心？

第3名是「提升學生的心理健康並降低自殺率」，王瀚陽說，近年來青少年自殺人數不降反升，很多孩子覺得自己不快樂，成為家長心中極大的隱憂，同樣是心理健康層面，學生課程諮商需求增加，輔導資源更顯不足，則排第10名。

第4、第5名為「教師質能」問題，多元課程、學習歷程檔案、法令與行政要求等，大量增加教師負擔，輔導管教動輒得咎，令多數教師身心俱疲，少數不適任教師卻難以淘汰。

第6、第7名為「教育競爭力」問題，包括提升技職教育並降低學習與實用的落差、提升高等教育的品質及國際競爭力。王瀚陽提到，一方面對高教投入經費資源不足、難以提昇國際競爭力，另一方面經濟相對弱勢的技職生，卻要面對學用落差、社會國家不重視技職教育的問題。

王瀚陽指出，第8名為「家庭教育」問題，家長需要增能、親子關係需要改善以提升孩子幸福感，政府是否願意幫助家長？第9名是「數位學習」的兩難，一方面AI時代來臨，現代學習脫離不了網路，一方面要如何幫助孩子脫離沉溺網路、避免成癮？

另外，108高中課綱強制學校開大量、多元選修課，其關鍵配套課程諮詢卻流於形式、生涯輔導淪為準備備審資料的升學輔導；大學考招如何與高中課程配套，讓學生有完整學習、適性升學發展成為關注焦點，皆並列第10名家長最關心的教育議題。

王瀚陽說，教團將舉辦「2024請問總統：許孩子什麼樣的未來？」教育政策座談會，預定11月每週五依序邀請總統候選人郭台銘、柯文哲、賴清德、侯友宜出席，盼透過辦理此次座談，讓總統大選聚焦教育政見，讓候選人回應家長最關心的10大教育議題，並與公眾分享他們的教育理念與願景，透過公開的分享與對話，讓全國家長、民眾更了解候選人對教育政策的立場，從而作出明智的選擇。

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