家長最關心10大教育議題！毒品、霸凌入榜　將邀總統候選人座談

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國教盟理事長王瀚陽指出，家長最重視孩子的「品格教育」，如何培養孩子正確的價值觀、強化道德感，關乎孩子一生的發展與幸福，卻是校園當中最難落實的一環。「校園安全」及「校園霸凌及性平事件」並列第2名，校園中大麻、新興毒品與新型菸品的危害不減反增，校園霸凌及性平事件頻傳，原本應該最安全的校園，反而讓孩子受害，如何讓家長不憂心？
第3名是「提升學生的心理健康並降低自殺率」，王瀚陽說，近年來青少年自殺人數不降反升，很多孩子覺得自己不快樂，成為家長心中極大的隱憂，同樣是心理健康層面，學生課程諮商需求增加，輔導資源更顯不足，則排第10名。
第4、第5名為「教師質能」問題，多元課程、學習歷程檔案、法令與行政要求等，大量增加教師負擔，輔導管教動輒得咎，令多數教師身心俱疲，少數不適任教師卻難以淘汰。
第6、第7名為「教育競爭力」問題，包括提升技職教育並降低學習與實用的落差、提升高等教育的品質及國際競爭力。王瀚陽提到，一方面對高教投入經費資源不足、難以提昇國際競爭力，另一方面經濟相對弱勢的技職生，卻要面對學用落差、社會國家不重視技職教育的問題。
王瀚陽指出，第8名為「家庭教育」問題，家長需要增能、親子關係需要改善以提升孩子幸福感，政府是否願意幫助家長？第9名是「數位學習」的兩難，一方面AI時代來臨，現代學習脫離不了網路，一方面要如何幫助孩子脫離沉溺網路、避免成癮？
另外，108高中課綱強制學校開大量、多元選修課，其關鍵配套課程諮詢卻流於形式、生涯輔導淪為準備備審資料的升學輔導；大學考招如何與高中課程配套，讓學生有完整學習、適性升學發展成為關注焦點，皆並列第10名家長最關心的教育議題。
王瀚陽說，教團將舉辦「2024請問總統：許孩子什麼樣的未來？」教育政策座談會，預定11月每週五依序邀請總統候選人郭台銘、柯文哲、賴清德、侯友宜出席，盼透過辦理此次座談，讓總統大選聚焦教育政見，讓候選人回應家長最關心的10大教育議題，並與公眾分享他們的教育理念與願景，透過公開的分享與對話，讓全國家長、民眾更了解候選人對教育政策的立場，從而作出明智的選擇。