出席國際水協會會議　陳其邁：台灣是以國家會員加入

高雄市長陳其邁今（23）日出席國際水協會的第九屆亞太地區會議時除分享高雄在這幾年，如何利用大數據結合AI，在即時的氣候監測，和整個再生水的利用來分享高雄經驗外也強調，我們是以國家的會員加入，能夠爭取到在台灣舉辦亞太會議是非常不簡單的一件事情。
記者郭凱杰／高雄報導
「第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會於2023年10月22日至10月26日於高雄市，經濟部長王美花及高雄市長陳其邁均受邀23日的開幕儀式。本次會議主題為「智慧水城市 One Water for Smart Cities」，會議將以多元學術與實務並重，規劃一系列氣候變遷、水事業的能源與溫室氣體排放、新興污染物、水回收與利用、法規與管理等討論，並有多位海內外專家學者共襄勝舉，集思廣益共求城市新發展。
陳其邁表示，自去年底到今年汛期前，在極端氣候的影響之下，面臨嚴峻挑戰的百年大旱，但高市府積極與中央攜手布局多元水資源開發，除鳳山、臨海等2座水資源中心已正式營運供應再生水，現積極推動建置楠梓和橋頭2座再生水廠，未來每日將可提供21.5萬噸優質再生水供產業使用。此外，高市府亦將抗旱備援水井及伏流水聯合調度，將水資源做最好的運用，強化高雄市供水韌性，穩定供應民生和產業用水無虞。
陳其邁也強調，水資源議題愈來愈受重視，且必須與現代科技結合，高雄市作為水資源多元開發的城市，不但擁有全國第一、二座的再生水廠、伏流水、抗旱水井以及地下水補注計畫等水資源開發經驗，亦研發智慧AI系統實現下水道水質監控智慧化與防洪設施智慧化之管理操作。