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出席國際水協會會議　陳其邁：台灣是以國家會員加入

▲高雄市長陳其邁今天在出席高雄舉辦的國際水協會的第九屆亞太地區會議時表示，我們是以國家的會員加入，能夠爭取到在台灣舉辦亞太會議是非常不簡單的一件事情。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天在出席高雄舉辦的國際水協會的第九屆亞太地區會議時表示，我們是以國家的會員加入，能夠爭取到在台灣舉辦亞太會議是非常不簡單的一件事情。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今（23）日出席國際水協會的第九屆亞太地區會議時除分享高雄在這幾年，如何利用大數據結合AI，在即時的氣候監測，和整個再生水的利用來分享高雄經驗外也強調，我們是以國家的會員加入，能夠爭取到在台灣舉辦亞太會議是非常不簡單的一件事情。

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▲2023年第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會今天在高雄舉行開幕儀式包括市長陳其邁、經濟部部長王美花、內政部及國際水協會主席等代表，為會議揭開序幕。（圖／高市府提供）
▲2023年第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會今天在高雄舉行開幕儀式 包括市長陳其邁、經濟部部長王美花、內政部及國際水協會主席等代表，為會議揭開序幕。（圖／高市府提供）
「第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會於2023年10月22日至10月26日於高雄市，經濟部長王美花及高雄市長陳其邁均受邀23日的開幕儀式。本次會議主題為「智慧水城市 One Water for Smart Cities」，會議將以多元學術與實務並重，規劃一系列氣候變遷、水事業的能源與溫室氣體排放、新興污染物、水回收與利用、法規與管理等討論，並有多位海內外專家學者共襄勝舉，集思廣益共求城市新發展。

陳其邁表示，自去年底到今年汛期前，在極端氣候的影響之下，面臨嚴峻挑戰的百年大旱，但高市府積極與中央攜手布局多元水資源開發，除鳳山、臨海等2座水資源中心已正式營運供應再生水，現積極推動建置楠梓和橋頭2座再生水廠，未來每日將可提供21.5萬噸優質再生水供產業使用。此外，高市府亦將抗旱備援水井及伏流水聯合調度，將水資源做最好的運用，強化高雄市供水韌性，穩定供應民生和產業用水無虞。

陳其邁也強調，水資源議題愈來愈受重視，且必須與現代科技結合，高雄市作為水資源多元開發的城市，不但擁有全國第一、二座的再生水廠、伏流水、抗旱水井以及地下水補注計畫等水資源開發經驗，亦研發智慧AI系統實現下水道水質監控智慧化與防洪設施智慧化之管理操作。

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