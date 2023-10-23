受惠日幣疲軟！2023年新加坡成日本房地產最大投資國
疫情後日幣疲軟，讓外資抓緊時機進入日本房地產市場。2023年日本房地產的最大投資國已成新加坡，截至2023年，來自新加坡的資本流入日本的總額已接近30億美元。而其次則是來自美國、加拿大和阿拉伯聯合酋長國的投資者。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，總部設在英國倫敦的萊坊國際律師事務所 (Knight Frank LLP) 表示，新加坡今年已成為日本房地產行業的最大投資者。由於日圓疲軟，物流和酒店行業的外資需求不斷增加。萊坊亞太區研究主管Christine Li在報告中指出，新加坡主權財富基金 (GIC Pte) 以8億美元從Blackstone Inc.手中購買了日本的6個倉庫。
新加坡政府投資公司（簡稱GIC）首席投資官傑弗里·詹蘇巴基特（Jeffrey Jensubakit）透露，日本市場現在有一個很好的投資機會，因為它有著「非常便宜」的價格，而且仍然具有巨大的增長潛力，而低廉成本也吸引了外國投資者，並加大對酒店業務的投資，這是因為COVID-19疫情結束後旅遊業的蓬勃發展。
今年，包括高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、KKR & Co.和黑石公司(Blackstone Inc.)在內的外國投資者在日本的酒店交易中總共投資了約20億美元，與亞洲商業房地產領域的其他項目相比，是最多的投資。