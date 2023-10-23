韓國瑜稱賴清德見過最多貪官　廉政署肅貪數據曝！法界5面向解讀

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根據廉政署統計自2016年到2022年，各地檢署偵辦貪瀆案件起訴人數，以2022年起訴1237人為最高，次高為2016年起訴的997人，2022年比2016年高出24％；起訴件數，以2022年386件最高，次高為2020年的325件，也是高出18％。
廉政署統計2016年至2022年貪瀆金額，去年同樣創新高，根據統計，從2022年的18.3125億元，跟2016年的2.4594億元相比，遠遠增長超過7.44倍
尤其2023年統計到5月，前5個月的貪瀆金額4.78億餘元，已遠超過2016、2018、2019、2020全年度的貪瀆不法金額。
再來看看全國政風機構函送不法的件數，2022年為856件，對比2016年316件，足足成長2.7倍；今年累計到6月，全國政風函送不法件數306件，也快要跟2016年的316件追平。
至於數據是否可以如政府所解讀的那樣，肅貪成效全力提升？一名資深檢察官說，肅貪要有情報來源，偵辦機關要有充足人力與資源，這些條件其實現在都不夠，肅貪能量不足都貪成這樣了，黑數不是更可怕？「政府不會承認有黑數」。
律師陳琮勛表示，從以上數據可以分為五個面向，包含：貪瀆案件變多、肅貪成效好、檢察官辦案手段增加，貪瀆變得更好抓、被列入這個數據統計的案件類型變多、以及犯罪金額的認定變得更寬，以上五個原因不是擇一而是可能同時存在，他認為，不能直接拿數據解讀為肅貪績效變好。