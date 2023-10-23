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韓國瑜稱賴清德見過最多貪官　廉政署肅貪數據曝！法界5面向解讀

▲韓國瑜（右起）、侯友宜、盧秀燕20日晚間在台中合體（圖／NOWnews資料照，記者顏幸如攝，2023.10.20）
▲韓國瑜（右起）、侯友宜、盧秀燕20日晚間在台中合體（圖／NOWnews資料照，記者顏幸如攝，2023.10.20）

記者潘千詩／台北報導

總統、立委選戰已經開跑，政府是否清廉也成為熱門話題。前高雄市長韓國瑜週末上週五就說「看過最多貪官汙吏的就是賴清德，因為民進黨一大堆貪官」，隔天，行政院副院長鄭文燦就拿出台灣清廉分數從61分提升到68分，指蔡總統執政7年涉貪事件比馬總統執政8年減少來回應。然而數據是否能如此解讀？法界人士分析，可以解讀成肅貪成效好，也可以解讀成貪瀆案件變更多，以上原因可能同時存在。

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就在韓國瑜、鄭文燦一前一後發表看法後，法務部跟廉政署都超挺執政黨！廉政署22日表示，我國近年來在國際間各項政府清廉度評比，均獲得不錯成效，顯現廉政肅貪成效已展現成果。法務部指出，檢察機關向來積極偵辦貪瀆案件，鎖定「高層、結構性貪污」為偵辦重點，各界如有貪瀆不法線索，歡迎向檢調廉等機關提出檢舉。

▲鄭文燦今到台中出席「中華民國工商協進會午餐會」，強調超徵與經濟條件有關，無關財政紀律。（圖／台中市政府提供，2023.10.21）
▲鄭文燦21日到台中出席「中華民國工商協進會午餐會」（圖／NOWnews資料照，台中市政府提供，2023.10.21）
根據廉政署統計自2016年到2022年，各地檢署偵辦貪瀆案件起訴人數，以2022年起訴1237人為最高，次高為2016年起訴的997人，2022年比2016年高出24％；起訴件數，以2022年386件最高，次高為2020年的325件，也是高出18％。

廉政署統計2016年至2022年貪瀆金額，去年同樣創新高，根據統計，從2022年的18.3125億元，跟2016年的2.4594億元相比，遠遠增長超過7.44倍

尤其2023年統計到5月，前5個月的貪瀆金額4.78億餘元，已遠超過2016、2018、2019、2020全年度的貪瀆不法金額。

再來看看全國政風機構函送不法的件數，2022年為856件，對比2016年316件，足足成長2.7倍；今年累計到6月，全國政風函送不法件數306件，也快要跟2016年的316件追平。

▲廉政署統計各地檢署偵辦列管貪瀆案件數據（圖／記者潘千詩翻攝）
▲廉政署統計各地檢署偵辦列管貪瀆案件數據（圖／記者潘千詩翻攝）
至於數據是否可以如政府所解讀的那樣，肅貪成效全力提升？一名資深檢察官說，肅貪要有情報來源，偵辦機關要有充足人力與資源，這些條件其實現在都不夠，肅貪能量不足都貪成這樣了，黑數不是更可怕？「政府不會承認有黑數」。

律師陳琮勛表示，從以上數據可以分為五個面向，包含：貪瀆案件變多、肅貪成效好、檢察官辦案手段增加，貪瀆變得更好抓、被列入這個數據統計的案件類型變多、以及犯罪金額的認定變得更寬，以上五個原因不是擇一而是可能同時存在，他認為，不能直接拿數據解讀為肅貪績效變好。

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