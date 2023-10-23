《Running Man》13年5人下車！宋智孝、金鍾國最扯 李光洙超催淚
韓星全昭旻今（23）日突然宣布30日錄完節目《Running Man》就會從主持班底退出，這是繼2年前李光洙離開後又一重要成員畢業，回顧《RM》開播至今13年，已經有5人從主持群「下車」，宋智孝、金鍾國烏龍退出最荒謬，李光洙最催淚，忠實粉絲聽聞又有人氣成員請辭，崩潰喊：「天啊！全妹現在幾乎是我看RM的動力耶...」、「好難過…不知道會加人還是維持原班！」
記者楊穎軒／綜合報導
SBS實境遊戲綜藝節目《Running Man》2010年7月11日首播，元老成員為劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈（河東勳）、宋仲基、Gary及李光洙，其中宋智孝和Lizzy分別從第2集和第18集轉為固定主持，隔年，Lizzy因為表現不盡理想，以專注演藝事業為由被迫離開節目，後來宋仲基為全心投入電視劇拍攝也離隊。
2016年10月31日，饒舌歌手Gary想專注音樂事業宣告出走《RM》，同年底，節目宣布宋智孝和「老虎」金鍾國因為「分別要專注演藝及音樂事業」將退出《RM》，怎料，韓媒爆料兩人是被逼下車，宋智孝甚至還是看到新聞才知道被退出，引起大批粉絲不滿，撻伐製作單位，最後節目方公開道歉，承諾宋智孝和金鍾國會持續參與第二季。
2017年4月3日，全昭旻、梁世燦入主《Running Man》成為固定主持人，當時觀眾呈現正反兩極意見，直到2021年4月27日，「長頸鹿」李光洙透過經紀公司丟出震撼彈，指因自身健康因素，將忍痛請辭待了11年的節目，消息一出，迅速登上韓國Google關鍵字排行榜第二、三名，台灣則是衝到第一，顯見粉絲的震驚。
李光洙同年5月24日完成最後一次錄影，《RM》承諾會把李光洙視為節目裡「永遠的成員」，6月13日，播出他最終參與的內容，回顧李光洙過去11年的經典片段，其他7位成員也寫信作最後道別，李光洙悲傷到唸不下去信件內容，哭到不能自已，金鍾國、宋智孝、梁世燦等人都紅了眼眶，抿嘴壓抑情緒，堪稱最催淚的一集。