金鐘58／豆花妹開衩裙走光　這部位外露才讓她崩潰：不許放大！

《Running Man》13年5人下車！宋智孝、金鍾國最扯　李光洙超催淚

▲長壽韓綜《Running Man》播出13年來，共有4名成員離開節目，全昭旻（右一）也將從節目畢業。（圖／中視、中天提供）
▲長壽韓綜《Running Man》播出13年來，共有4名成員離開節目，全昭旻（右一）也將從節目畢業。（圖／中視、中天提供）

記者楊穎軒／綜合報導

韓星全昭旻今（23）日突然宣布30日錄完節目《Running Man》就會從主持班底退出，這是繼2年前李光洙離開後又一重要成員畢業，回顧《RM》開播至今13年，已經有5人從主持群「下車」，宋智孝、金鍾國烏龍退出最荒謬，李光洙最催淚，忠實粉絲聽聞又有人氣成員請辭，崩潰喊：「天啊！全妹現在幾乎是我看RM的動力耶...」、「好難過…不知道會加人還是維持原班！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《Running Man》播出至今11個年頭，深受各國粉絲喜愛。（圖／Running Man IG）
▲《Running Man》在台灣、南韓都有死忠粉絲。（圖／翻攝自Running Man IG）
SBS實境遊戲綜藝節目《Running Man》2010年7月11日首播，元老成員為劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈（河東勳）、宋仲基、Gary及李光洙，其中宋智孝和Lizzy分別從第2集和第18集轉為固定主持，隔年，Lizzy因為表現不盡理想，以專注演藝事業為由被迫離開節目，後來宋仲基為全心投入電視劇拍攝也離隊。

2016年10月31日，饒舌歌手Gary想專注音樂事業宣告出走《RM》，同年底，節目宣布宋智孝和「老虎」金鍾國因為「分別要專注演藝及音樂事業」將退出《RM》，怎料，韓媒爆料兩人是被逼下車，宋智孝甚至還是看到新聞才知道被退出，引起大批粉絲不滿，撻伐製作單位，最後節目方公開道歉，承諾宋智孝和金鍾國會持續參與第二季。

▲Gary退出《RM》專心做音樂。（圖／翻攝自Running Man IG）
▲Gary退出《RM》專心做音樂。（圖／翻攝自Running Man IG）
▲金鍾國（左）、宋智孝在《Running Man》有懵鍾CP稱號。（圖／翻攝自SBS）
▲金鍾國（左）、宋智孝在《Running Man》有懵鍾CP稱號。（圖／翻攝自SBS）
2017年4月3日，全昭旻、梁世燦入主《Running Man》成為固定主持人，當時觀眾呈現正反兩極意見，直到2021年4月27日，「長頸鹿」李光洙透過經紀公司丟出震撼彈，指因自身健康因素，將忍痛請辭待了11年的節目，消息一出，迅速登上韓國Google關鍵字排行榜第二、三名，台灣則是衝到第一，顯見粉絲的震驚。

▲李光洙是《Running Man》元老、核心成員，宣布退出時，許多粉絲無法接受。（圖／NOWnews資料照）
▲李光洙是《Running Man》元老、核心成員，宣布退出時，許多粉絲無法接受。（圖／NOWnews資料照）
李光洙同年5月24日完成最後一次錄影，《RM》承諾會把李光洙視為節目裡「永遠的成員」，6月13日，播出他最終參與的內容，回顧李光洙過去11年的經典片段，其他7位成員也寫信作最後道別，李光洙悲傷到唸不下去信件內容，哭到不能自已，金鍾國、宋智孝、梁世燦等人都紅了眼眶，抿嘴壓抑情緒，堪稱最催淚的一集。

▲李光洙（左）最後一次參與《Running Man》的集數播出，結尾爆哭。（圖／SBS、宋智孝IG）
▲李光洙（左圖）在最後一次參與《Running Man》的集數唸成員告別信，結尾爆哭。（圖／翻攝自SBS、宋智孝IG）

全昭旻突然宣布退出《Running Man》　「是我深思熟慮後的決定」

Lisa跳完瘋馬秀穿太少就被罵　比基尼照露「大片玉背」吸840萬讚

金鐘58／豆花妹開衩裙走光　這部位外露才讓她崩潰：不許放大！

金鐘58／新科視后許瑋甯公開手機相簿　學生照「宛如真人洋娃娃」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞