MLB／鈴木一朗喜迎50歲生日！大聯盟官網發文祝賀「安打之神」
日本棒球名將鈴木一朗昨(22)日迎來50歲生日，MLB官網也特別介紹了鈴木一朗球員生涯的名場面，在題為「一朗職業生涯中的10個偉大時刻」的專題內，網站將鈴木一朗描述為一位用手套、肩膀和球棒讓棒球迷興奮的外野手。
實習記者陳品翔/綜合報導
鈴木一朗挑戰大聯盟時已經27歲，在大聯盟生涯曾效力西雅圖水手、紐約洋基、邁阿密馬林魚等球隊，並在2004年為水手隊效力時，打出賽季的第258支安打， 84年來首次打破了George Sisler在1920年創下單季257安的紀錄，至今仍然高懸大聯盟單季安打數第一。
有「安打製造機」美名的鈴木一朗，在大聯盟的首個球季隨即入選明星賽，球季結束後更獲得美國聯盟MVP、最佳新人、外野金手套獎、銀棒獎等獎項，同時連續10年達成單季200安紀錄。2016年，當時為馬林魚隊效力時，鈴木一朗在8月7日對陣落磯隊的比賽中，面對Chris Rusin擊出三壘安打，成為大聯盟史上第30位達到3000安的球員。
鈴木一朗所創造的各項事蹟，可謂前無古人後無來者，如今已迎來50歲生日，Ichiro在球場上奔跑的模樣，仍深深烙印在全世界球迷心中。