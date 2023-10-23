中國否認修法泛化國安　反控華府也曾修法反間諜

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中國國安部說，階段性修改反間諜相關法律制度是各國通例，美國曾先後10餘次修改反間諜相關法律制度，而且早在1917年，美國即頒布反間諜法。
美國之後更於1918年、1933年、1940年、1950年、1961年、1970年等多次修改，不斷擴大法律適用範圍，加重法律責任。
1938年，美國又頒布「外國代理人登記法」，並於1966年、1995年、2007年等多次修訂，加強對外國機構及外國人在美境內合法活動的監控。
1996年，美國又制定「經濟間諜法」，分設經濟間諜罪和盜竊商業秘密罪，並賦予執法機構可藉由監聽、竊聽執行調查，2017年以來，美國連續3屆國會提議修訂外國代理人登記法，遏制「外國隱性影響」。
中國國安部指出，近年來，「美國打著『法治』的幌子，披著『國家安全』的外衣，對正常經貿往來、學術交流、科研活動等進行遏制打壓，炮製所謂『中國間諜案』」。
2021年12月，美國「麻省理工科技評論」（MIT Technology Review）刊文指出，2018年以來美國司法部發起「中國行動計畫」，77起案件中近9成針對華裔，7成以上不涉及經濟間諜指控。
中國國安部引述MIT科技評論的文章指出：「美國對中國經濟間諜活動的打擊是一團糟」、「造成恐懼氣氛導致人才外流和對美國的不信任。」
中國國安部說，把中國修訂反間諜法歪曲抹黑為北京泛化國家安全，是典型的以己度人伎倆。
儘管中國國安部對修法提出「澄清」，不過，今年7月1日實施新版的反間諜法後，已讓許多在中國工作的外籍人士感到戒慎恐懼，並成為外國人前往中國旅遊工作時的阻礙之一。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1121023