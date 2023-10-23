高中職畢業生就業或升學 勞動部協助青年定方向

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勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，「青年就業領航計畫」是勞動部與教育部所推動的計畫，高中職應屆畢業生可以選擇先就業，藉由職場學習探索幫助青年累積工作經驗，培養獨立思考能力，在經過工作歷練後未來無論繼續就業、重返校園或自行創業，都幫助青年更加確認所追求的發展目標，計畫期間由勞動部及教育部總計提撥1萬元就業津貼，作為青年未來就學或創業所用，最長發給36個月，鼓勵高中職畢業青年若尚不清楚未來方向，可先參加領航計畫累積工作經驗，釐清職涯目標。
「起初工作我時常手忙腳亂，但透過職場導師的教導，讓我儘快掌握要領」，郭言伊說目前工作主要負責外場服務及飲品製作，一次就要服務8至9桌的顧客，但透過職場導師的手把手教學，及臨場應變處理，現在自己也能有條理地服務客人，並學習到管控貨量、訂貨等職能，尤其工作中所獲得的成就感，更加深自己對這份工作的熱忱，很推薦尚未確立適性規劃的高中職學弟妹，可先參加領航計畫找尋職涯方向。
劉邦棟補充，「青年就業領航計畫」為協助青年快速地熟悉工作內容，訓練期間還會請雇主指派職場導師進行工作崗位訓練，雇主也得依規定申請每人每月5千元訓練指導費、最長發給24個月，歡迎有用人需求的單位踴躍提出申請，相關資訊請上青年就業領航計畫網站(https://youthjob.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽06-6985945轉1335；此外，為積極協助青年就業，勞動部結合11個部會資源，推動「投資青年就業方案」第二期，以定方向、促就業、增人才、爭好薪、轉正職為五大策略目標，鼓勵青年朋友可至台灣就業通網站(www.taiwanjobs.gov.tw)查詢運用。