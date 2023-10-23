朱學恒慘了！餐敘後2度強吻摟抱美女議員　檢方依強制猥褻罪起訴

朱學恆遭檢調起訴　鍾沛君發聲明「忍辱負重」感謝檢調明察秋毫

國民黨議員鍾沛君對於名嘴朱學恆遭起訴發聲明回應了。
國民黨議員鍾沛君對於名嘴朱學恆遭起訴發聲明回應了。

記者邱新博／台北報導

名嘴朱學恒因強吻台北市議員鍾沛君，引發軒然大波，朱事後告發自己涉嫌性騷，經台北地檢署2度開庭傳喚朱調查後。檢方認定朱2度違反鍾女的意願強吻，23日依強制猥褻罪起訴朱，也成為今年6月一連串「＃MeToo」起訴首例，鍾沛君也發1044字聲明。

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今年6月，國民黨籍台北市議員鍾沛君在臉書揭露，去年曾遭朱學恒在飯局上2度強吻性騷，更嗆聲「反正妳明天也不會記得」，引發議論後，朱學恒在臉書上發文道歉，並於6月12日赴北檢遞出148字的「犯罪事實」告發狀，告發自己涉及性騷擾罪嫌。

鍾沛君也闡述這100多天的心情，表示自己是「忍辱負重」，一是既然已經訴諸司法，並且與檢察官約定偵查不公開，就必須冷眼沈默，暫時忍受朱學恒重開頻道，接受抖內的行逕；二是在我沈默期間，忍受各種謠言滿天飛，三則是政治層面。鍾沛君最後也表示，「從不預期自己的公道，會來自於什麼給予，我會去掙，為此戰鬥！」

以下為鍾沛君完整聲明回應：

首先感謝承辦檢察官，本於專業，明察秋毫。

我揭露事件，檢察官啟動偵辦至今一百多天，期間很多朋友關心垂詢，但因為我在首次庭訊時，就與檢察官約定，暫停發言，嚴守偵查不公開，所以都未回覆。

很高興，如今終於能對各種關心與支持，表達感謝，我除了對我本身提供的證據有信心，也始終相信，司法仍有正義。

其次，向大家報告幾件事實面的資訊：

朱學恒先生自去年八月六日案發迄今，從未向我道歉，他寧可做出「告發自己」的可笑行為，仍未向我道歉。

而本案在曝光後，我就已經委任律師提告，並未如外傳，說我本人不告。

最後，簡單分享幾點心情：

忍辱負重，大概就是我這一百多天來的寫照。

一是我既然已經訴諸司法，並且與檢察官約定偵查不公開，就必須冷眼沈默，暫時忍受朱學恒重開頻道，接受抖內的行逕。

二是在我沈默期間，忍受各種謠言滿天飛，例如某些親近朱學恒的名嘴謊稱什麼：

「不是親嘴，是親額頭」

「都成年人了，哪有這麼天真」

「誰對誰下藥，還不知道呢」之類的無恥言行。

事實只有一個，就是強制猥褻，我不求你們有臉面對我，但求你們還有臉面對自己。

三是政治。

事件爆發之初，我確實收到很多關懷與問候，尤其是許多我意料之外的，知名的綠營側翼粉專名嘴們一個個來我的臉書粉專讚聲叫好，反倒是不少藍營支持者提出質疑，認為朱學恒是所謂「友軍」，對於打擊民進黨有幫助，我為什麼不能忍一忍就好。

但當我在雲豹能源那波議題攻防，批評了賴品妤，很多曾經來對我讚聲叫好的綠營側翼名嘴們，一下子變臉了，還說著一些我難以理解是不是反串的語言，像是：

「當時我們支持妳，現在看來不需要了」

「妳現在這麼囂張，以後看誰要支持妳」

所以，這類留言要表達的是，因為我指控的對象，當時被視為藍營「友軍」，所以支持，但當我批評綠營，就不值得支持？

原來，這些支持，不是出於價值，不是出於是非，而是看倒霉的是誰，來選擇性支持？甚至，是一種交換？

我寧可相信，那是部分人的想法，但是，我確實留意了一下，早先支持我指控朱學恒的綠營黨公職民代，有頭臉的人物，沒有對後來這些對我的攻擊，有隻字片語。

所以有人說，賴清德主席，帶領民進黨反省了？

我連冷笑都不屑。

我不敢說我當初就料到一切，但我確實在揭露事件的文末寫道：「不用把我當成受害者」，因為我不願成為刻板印象的那種受害者，縱然我有情緒，我在一些時刻感覺自己碎成碎片，但更多時候，我要自己如常生活、努力工作，因為生命中還有值得我珍視保守的快樂。

我從不預期自己的公道，會來自於什麼給予，我會去掙，為此戰鬥！

感謝蘇敬宇律師的專業與信心加持。

感謝另一半的無條件支持。

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