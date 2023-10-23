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誓言殲滅哈馬斯！以色列：人質談判期間不停火　不讓人道主義影響

▲以巴衝突戰事已爆發逾3週，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突戰事已爆發逾3週，以色列朝加薩走廊徹夜發動多波空襲造成重大打擊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發衝突已逾3個禮拜，以色列在22日晚間在對哈馬斯目標進行了數十次空襲。儘管美國尋求以色列推遲地面行動，藉此爭取時間進行人質談判。但一名以色列高層官員表示，儘管是在人質談判期間也不會停火。

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根據《CNN》報導，目前美國與卡達正在努力解救哈馬斯挾持的200多名人質時，一名以色列高層官員向《CNN》表示，在人質談判的過程中，以色列將不會在加薩走廊停火。這名官員表示，他們不知道（not aware）美國要求以色列推遲預期中的地面行動，並強調以國和美方一樣都希望所有人質儘快得到釋放。

這名官員補充稱，不能讓人道主義的努力成果影響到殲滅哈瑪斯的任務，並指出以色列同意美國的要求，讓人道主義援助進入加薩，「儘管這在以色列並不受歡迎」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）22日表示，拜登政府正在定期和以國針對加薩局勢進行交流，雙方都希望人質能夠平安回家。

哈馬斯在本月7日突襲以色列，造成約1400名以色列人死亡，並且挾持人質，其中一對美國母女在20日獲釋，以色列軍方證實，仍有212名人質被扣在加薩。《紐約時報》報導，拜登政府向以色列傳達，希望延後地面進攻的建議，藉此爭取時間進行人質談判；另有2名官員透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已向以色列建議延遲地面戰。

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