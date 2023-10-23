《聯盟戰棋》手機版確定了！台灣11/23上線 電腦、手機同步爽玩
萬眾矚目、玩家們等到天荒地老的《聯盟戰棋》手機版終於要在台灣上線了！今（23）日官方宣佈，《聯盟戰棋》手機版將於2023年11月22日在亞太地區推出，且行動裝置和PC上的帳號可以完全連動、無縫接軌遊玩，玩家們目前可到Google Play商店和App Store預先註冊，並在下個月遊戲推出時領取預先註冊獎勵。
記者張志浩/綜合報導
2023年6月1日，《聯盟戰棋》官方悄悄將亞太地區手機版事前登錄頁面開啟，當時就引起不少玩家們注意，期盼手機版盡快推出，而今日官網上終於有手機版上線日期等資訊公開，官方指出，「11月22日起，亞太地區玩家能在行動裝置和PC上無縫接軌地遊玩《聯盟戰棋》，你的遊戲進度將於這兩個平台同步，隨時可以再度進入《聯盟戰棋》的世界。」
《聯盟戰棋》官方提及，手機版亞太地區預先註冊的玩家數已突破300萬，遊戲上線後也將準備豐富好禮，玩家可至Google Play商店和App Store預先註冊，並在《聯盟戰棋》手機版的預先註冊網站查詢上市里程碑的進度。
至於《聯盟戰棋》手機版上限好禮，官方說明，目前針對預先註冊人數達300萬里程碑，已經特別設計「聯盟精靈團結一致」限定頭像送給玩家，下一個里程碑則是500萬，若達成的話，所有人在遊戲推出時就能獲得為了慶祝《聯盟戰棋》手機版在亞太地區推出的「波霸奶茶 河川仙子」。