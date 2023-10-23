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朱學恒被依強制猥褻罪起訴！呂秋遠曝「最重刑期」：可能入獄服刑

▲時事評論員朱學恒在今年6月時，遭台北市議員鍾沛君指控，於去年8月6日一場餐敘時進行酒後強吻。（圖／YT@朱學恆直播）
▲時事評論員朱學恒在今年6月時，遭台北市議員鍾沛君指控，於去年8月6日一場餐敘時進行酒後強吻。（圖／YT@朱學恆直播）

記者潘毅/綜合報導

時事評論員朱學恒在今年6月時，遭台北市議員鍾沛君指控，於去年8月6日一場餐敘時進行酒後強吻。事件曝光後，朱學恒發文道歉還前往告發自己性騷擾。經檢方調查後，今（23）日台北地檢署依強制猥褻罪起訴朱學恒。對此，律師呂秋遠則分析出「最重刑期」，若朱學恒遭判刑7個月以上，「就得要入獄服刑」。

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呂秋遠解釋，朱學恒已經被台北地檢署起訴，罪名是強制猥褻，如果有罪，應該是判處六月以上五年以下有期徒刑，如果判刑七個月以上，就得要入獄服刑。

▲朱學恒捲入性騷擾風波，過去經歷、爭議一次看懂。（圖／NOWnews製）
▲朱學恒捲入性騷擾風波，過去經歷、爭議一次看懂。（圖／NOWnews製）
呂秋遠也坦言，朱學恒事件也帶給他10個啟示：

1.不要以為自己網路聲量很厲害，就覺得自己可以為所欲為，帶風向的能力有多強，翻車的力道就會有多重。

2.別以為自己很聰明，以為性騷擾是告訴乃論，而去告發自己有罪，因為檢方可能會覺得是強制猥褻，這是非告訴乃論。

3.告訴乃論的罪，從知道起六個月內就要提告，但是非告訴乃論的罪，就不是如此，例如強制猥褻，追訴期是20年。

4.趁人不備，偷襲親吻，是性騷擾，但是抓住別人肩膀，讓別人無法移動，進而親吻，那就是強制猥褻。

5.有人可能會說，被害人可以逃啊！加害人的「抓住肩膀」，也沒有到不能逃跑或抗拒的地步。但是，強制猥褻的「強制」，跟強盜罪的程度不一樣，不需要達到「不能抗拒」的地步，只要有強制行為就算了。

6.強制猥褻是不是能成罪，讓法官判刑確定，因為缺乏物證，所以取決於法官是不是相信被害人的指控，還有被告的自述。如果朱先生有承認曾抓住被害人的肩膀，那麼有罪的機率就高，不然他就得解釋，如何兩次親吻對方。

7.如果判刑有罪，被害人是不是原諒被告，會決定被告能不能拿到緩刑。議員先前這麼難過，現在會不會原諒被告呢？讓我們繼續看下去。

8.但不管有沒有緩刑，就算要入獄服刑，出獄以後，只要他持續復出開播，為了他的政治立場而抖內的人，還是會繼續。他現在不就已經開始賺錢了？

9.起訴不代表有罪，一審有罪也不代表定讞，定讞也不代表一定會被關，可能易科罰金，也有可能緩刑。現在才剛開始，而性侵害案件也不公開審理，但至少這是第一件me too被起訴的案件。

10.喜歡魔戒的人，有可能是佛羅多，但更多的是咕嚕。

回顧本起事件，在今年6月MeToo風潮延燒，台灣演藝圈、政治界紛紛出現案例，其中國民黨台北市女議員鍾沛君也在員6月8日發文指控，自己曾遭「宅神」朱學恒酒後強吻，時間點是在2022年8月6日的一場餐敘上。

事後朱學恒則發出道歉文，並辯稱自己「喝到斷片」，後續又委由律師台北地檢署「自己告發自己」，最終成為首起#MeToo案的起訴案件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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