馬文君稱潛艦鐵棺材 邱國正：滿無聊的、社會自有公斷
國民黨立委馬文君22日晚間在廟口開講提到，國造潛艦並非無人潛艦，若沉下去浮不起來將成「鐵棺材」。國防部長邱國正今（23）日表示，案子目前進入檢調，社會自然有公斷，他不做評論、也不再做這方面的議題討論。
記者邱新博／台北報導
邱國正今天赴立法院外交國防委員會報告並備詢，會前接受媒體聯訪。對於馬文君說省下500億造艦預算可以蓋5萬條馬路，還說不成功就變鐵棺材？邱國正表示，目前已經進入檢調程序，經過檢調釐清後社會自然有公斷，不做評論，不管委員說法或是輿情都平和看待，立委質詢是責任，國防部則接受備詢讓委員了解狀況。
邱國正還說，他是裝甲兵科畢業，以前戰車也講鐵棺材來了，這就是一個名稱、一個表達。媒體追問，但馬文君意思應該是說沉下去。邱國正說「蠻無聊的」，並強調，各種解讀都有，不再做這議題討論。
國防部也出面回應，針對媒體報導，國造潛艦「恐變鐵棺材」，國防部今（23）日表示，以不雅稱號形容戰車、潛艦等武器裝備，對國軍士氣、形象等均可能產生負面衝擊。呼籲各界應理性討論國防安全議題，共同支持國軍建軍備戰工作。
國防部強調，誠如邱國正所言「潛艦國造是好事」，任何單方面的言論或穿鑿附會，只會造成無謂波瀾。目前全案已進入司法偵辦階段，國防部將配合檢調釐清案情，並持續按計畫節點管制後續測評，如期如質達成目標。