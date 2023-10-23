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7-11萬聖節超兇！大杯美式、熱狗買1送1　糖果、冰棒半價：限5天

▲7-11開跑萬聖節優惠，限時5天祭出大杯美式、哈燒櫃熱狗、指定糖果買1送1，另有思樂冰買2送1。（圖／業者提供）
▲7-11開跑萬聖節優惠，限時5天祭出大杯美式、哈燒櫃熱狗、指定糖果買1送1，另有思樂冰買2送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

不半價就搗蛋！7-11鎖定萬聖節派對商機、不給糖就搗蛋需求，自10月27日起限時5天，祭出指定日本糖果、冰品、雪糕、大杯美式、哈燒櫃熱狗買1送1，思樂冰3種口味中杯買2送1。全台秀泰生活、影城也因應萬聖節，祭出「一起4女鬼橋2：怨鬼樓特別場」每張電影票174元。

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7-ELEVEN表示，糖果、巧克力在萬聖節的銷售可較前月成長4成，今年門市再度引進「糖果萬聖派對落地架」，且10月27日自10月31日限時5天，祭出多款糖果、日本軟糖、指定冰品、大杯美式買一送一，包括加倍佳棒棒糖平均7元、味覺糖超長手撕軟糖平均28元、大杯美式平均23元，《NOWnews》整理優惠清單，平均原價、平均特價一次看。

🟡門市限時5天萬聖節優惠一覽

◾大杯美式咖啡買1送1（原價45元、特價23元）

◾哈燒專櫃韓式起司熱狗／美式大熱狗任選買1送1（原價55／50元、特價28／25元）

◾加倍佳棒棒糖買1送1（原價14元、特價7元）

◾曼陀珠買1送1（原價22元、特價11元）

◾日本嘎哩嘎哩君剉冰棒買1送1（原價45元、特價23元）

◾百吉布丁／巧克脆皮大雪糕、棒棒優希臘式優格雪糕任選買1送1（原價25、40元、特價13、20元）

◾日本Bourbon FET軟糖買1送1（原價49元、特價25元）

◾日本Bourbon Choco布朗尼棒買1送1（原價49元、特價25元）

◾日本味覺糖超長手撕軟糖買1送1（原價55元、特價28元）

◾思樂冰3種口味中杯買2送1（原價30元、特價20元）

◾大杯焙烤榛果風味拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾珍珠奶茶買2送1（原價60元、特價40元）

◾香鑽水果茶買2送1（原價70元、特價47元）

▲7-ELEVEN限時5天指定糖果、大杯美式買一送一。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN限時5天指定糖果、大杯美式買一送一。（圖／業者提供）
全台秀泰生活、影城慶祝萬聖節，即日起至10月31日期間，在北中南6間秀泰影城推出《女鬼橋2：怨鬼樓》指定場次，趨吉避凶特別場每張票價只要174元，另可用119元加購八卦指南針；此外，10月28日至10月31日限時四天開賣「爆漿眼球軟糖」，憑任一單人套票加10元可獲得1顆，買任一雙人套票免費送1顆。

▲秀泰影城10月28日起限時四天，買雙人套票免費送「爆漿眼球軟糖」。（圖／業者提供）
▲秀泰影城10月28日起限時四天，買雙人套票免費送「爆漿眼球軟糖」。（圖／業者提供）

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