鍾東錦力挺民眾黨　時代力量諷：黑金的選哲就是柯文哲

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時代力量不分區立委參選人宋國鼎批評，鍾東錦與柯文哲「情義相挺」的背後就是徹徹底底的「黑金勾結」。宋國鼎質疑，民眾黨標榜新政治，卻總是與鍾東錦、顏清標家族，這種魚肉鄉民的黑金勢力站在一起。去年的縣長選舉，連國民黨都堅持不提名涉入多項違法爭議的鍾東錦，面對此種欺凌百姓的政客，柯文哲非但沒有保持距離，反而牽起鍾東錦的手，兩人之間的兄弟情誼根本就是建立政治利益、權力分贓之上。
余佳蒨強調，柯文哲多次與黑金人士同台，黨內更有多位黨公職涉入不法爭議，柯文哲的態度卻是避重就輕或盲目相挺，種種行為都顯示柯文哲為了獲取權力，不惜跨過反黑金的「底線」，讓民眾黨淪為黑金的選擇。
時代力量立委邱顯智也批評，藍白合的本質就是黑白不分、政治分贓，鍾東錦出席柯文哲苗栗競選總部成立，就是最好的案例。
邱顯智說，從去年的巧遇、市政參訪，到現在毫不避諱的站台力挺，大家看到的是一個曾經的第三勢力政黨，一個自許要超越藍綠的政治領袖，公然與當選無效、貪污爭議、竊佔國有地、曾犯下殺人未遂前科的鍾東錦站在一起，這是最墮落的一個畫面。
邱顯智表示，週六他在苗栗送走了為土地正義奔走的農運女俠洪箱，想起那些在黑夜裡與黑衣人對抗的日子，想起那些被黑衣人毆打受傷的村民，想起鍾東錦還要重啟坤輿掩埋場的那些聲音，他要請問柯文哲，「這種結合，代表了什麼樣的價值？代表了什麼樣的理念？」
邱顯智批評，今天柯文哲在苗栗與鍾東錦合作，在台中與顏清標家族合作，在嘉義密會林水樹，這不止是昨是今非，更是是把太陽花以來的新政治理念，放在地上踐踏；「你或許可以謀取一時的資源與政治利益，可以用多元共融的話術矇騙台灣人民，但這都無法遮掩赤裸裸的政治分贓與黑白不分。」