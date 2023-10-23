野球名人房／水土不服也能贏！洪一中領台鋼奪冠 曝兄弟象真的操
中華職棒台鋼雄鷹日前在二軍總冠軍戰成功拿下隊史首座總冠軍，也是洪一中總教練生涯首座二軍總冠軍，而本集的《野球名人房》首次下高雄出外景，來到雄鷹隊二軍的訓練基地青埔球場，邀請到台鋼總教練「洪總」洪一中來到節目分享他過去的有趣故事與經驗，也會聊聊有關目前與台鋼雄鷹的磨合狀況。
影音節目部/綜合報導
接下台鋼雄鷹總教練重責大任的洪一中在節目中聊到，當時他剛開始來青埔球場的時候，竟然因為水土不服而產生帶狀泡疹，甚至嚴重到要去看醫生，幸好及時看醫生發現問題，治療後並無大礙。
誰沒有年少輕狂過，洪一中也不例外，當主持人黃忠義談到洪一中的新書內容時，竟然發現大學時期的洪一中竟然喜歡做「這件事」，還喜歡去「這些地方」，讓主持人何美非常驚訝，甚至表示要與洪總對決一番。
洪一中也在節目中分享過去還是球員時的點點滴滴，當他還是兄弟象的菜鳥球員時，竟認為兄弟象的訓練比軍中還苦，又累又苦的待遇讓他一度對兄弟象失望，直至遇見了妻子才讓一切有了轉機。
這集也會談到洪總目前與台鋼雄鷹球員們的磨合情況，如果想知道洪總年輕時到底喜歡做什麼，過去的兄弟象到底有多操，還想看更多有關洪總精彩的故事，就不要忘記收看每周一晚上8點的《野球名人房》!