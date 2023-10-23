NBA／西區列強主力傷兵報告 湖人勇士都重標、灰熊最慘
美國職籃NBA即將在台灣時間25日開打，而今(23日)傳出曼菲斯灰熊隊主戰中鋒「水行俠」Steven Adams，因右膝後十字韌帶傷勢影響，將會進行膝蓋的手術，也提前宣告賽季報銷。
實習記者陳品翔/綜合報導
現年30歲的Steven Adams，上季出賽42場都是先發，場均能貢獻8.6分、11.5個籃板，是灰熊隊禁區相當重要的防守大鎖。而在球隊新星Ja Morant因公然亮槍事件被禁賽25場後，Steven Adams宣布賽季報銷、球隊的替補得分手Brandon Clarke也因為阿基里斯腱傷勢將至少缺陣三個月，這支去年排名高居西區第二，令人印象深刻的灰熊隊，如今禁區沒了Steven Adams的支柱，24歲的新星中鋒Jared Jackson Jr.勢必要扛起防守重責，開季後灰熊野也要想辦法盡快擺脫陰霾。
而勇士隊重要的防守大鎖「嘴綠」Draymond Green，在季前訓練時意外扭傷腳踝，上季Green共出賽73場，場均繳出8.5分、7.2個籃板、6.8次助攻，上賽季他也遭遇過背部、頸部、膝蓋等傷勢，如今開幕戰不確定能否及時回歸。
今年力拼重返榮耀的洛杉磯湖人隊，先發前鋒Jarred Vanderbilt在訓練時則是意外傷了左腳跟，無法趕上開幕戰，先發位置將由從自由市場上簽下的Taurean Prince補上。
騎士隊的控球後衛、西班牙金童Ricky Rubio則是在日前宣布，因為個人心理健康問題，自己將無限期停賽，以專注於心理健康。