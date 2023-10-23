▲子宮肌瘤治療新選擇　「海芙刀」免開刀保留子宮完整性

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罹患子宮肌瘤 影響受孕機會周泰甫主任提及，台灣女性平均每3至4人中，就有1人罹患子宮肌瘤，屬於常見的婦科疾病；其中，大於98%機率的子宮肌瘤為良性，只有極少數為惡性子宮肉癌。由於大多數子宮肌瘤不會產生症狀，因此常見有些婦女甚至不知道自己有子宮肌瘤，直至肌瘤的位置及大小改變，連帶產生經血過多引起的貧血、腹脹、頻尿、不孕、反覆性流產等症狀，才驚覺嚴重性。
海芙刀消融 縮短恢復期、保持子宮完整性一名沒有懷孕或慢性病史的39歲年輕女性，因有懷孕需求而檢查發現子宮後壁有顆接近10公分的肌瘤，恐影響後續備孕治療。周泰甫主任表示，經評估後推薦患者利用海芙刀消融處理，一來可以省去休養至少6個月的復原期，二來子宮結構未遭破壞便可選擇自然產。目前患者術後消融率達到9成，且恢復良好、無任何不適，可回到不孕門診接受無縫接軌的完整治療。
海芙刀「無創」不開刀 這樣達到治療效果傳統子宮肌瘤的處理方式，不外乎追蹤、觀察、採用改善症狀的藥物治療或手術等。周泰甫主任強調，海芙刀治療提供了開刀手術之外的選項。而海芙刀為一種高強度聚焦超音波，利用超音波的可穿透性及可聚集性，將聲能轉化為熱能，聚焦投射到體内病灶，經由熱效應使該處組織的溫度瞬間上升至65至100℃，從而導致蛋白變性及組織細胞凝固性壞死。
此外，海芙刀在超音波作用下使組織間液、細胞間液和細胞内氣體分子形成氣泡，隨之收縮和膨脹以致爆破，產生促使病灶細胞損傷、壞死的氣穴效應，以及破壞血流供應的機械效應，進而達到治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59639
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