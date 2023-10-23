被媒體人羅友志爆用500萬「搓湯圓」 新北市長侯友宜不起訴確定
親藍媒體人羅友志爆料，新北市長侯友宜曾在2014年用500萬元「搓湯圓」，要求羅友志退出土樹三鶯地區的選舉，要求他換選區，侯友宜也遭告發違反《選罷法》。新北地檢署認為，全案僅單一證述，無其他補強證據，認為侯友宜罪嫌不足不起訴，案經再議，高檢署認為一審偵查完備，依法駁回，侯友宜不起訴確定。
記者潘千詩／台北報導
羅友志今年4月在臉書爆料，指2014年本來要參加國民黨新北市第7選區市議員選舉，在黨內初選時，當時擔任新北市副市長的侯友宜約他到副市長室旁的會議室，跟他說「兄弟，這次議員的盤是我在操的，土樹三鶯你就不要選了，去汐止吧，我們這邊會出500萬。」羅友志認為，這已涉及「搓圓仔湯」，他當場拒絕。
此事曝光後，民進黨新北市黨部主委何博文告發侯友宜涉嫌違反《選罷法》。
檢方調查，羅友志對於侯提及500萬的時間，說法有出入，而羅指稱與侯的2次會面均無其他人在場，也沒有LINE、手機等紀錄可供調查，全案僅有證人羅友志單一證述，並無補強證據可擔保羅所述的真實性，又查無其他積極證據，侯友宜犯罪嫌疑不足，9月將侯友宜，並將案件依職權送再議，高檢署審查後，認為再議無理由，駁回再議。