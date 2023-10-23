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味全龍封王優惠「必勝客9吋小披薩送可樂」150元！薄多義買一送一

▲味全龍封王優惠！今外帶2個「9吋鬆厚披薩」299元、再加送1.25L可樂，相當於一個小披薩只要150元。薄多義平日下午7款披薩「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲味全龍封王優惠！今外帶2個「9吋鬆厚披薩」299元、再加送1.25L可樂，相當於一個小披薩只要150元。薄多義平日下午7款披薩「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

美食控們開吃味全龍封王優惠！中華職棒味全龍隊睽違26年奪下季冠軍，並以全年度勝率第一晉級冠軍戰，今（23）日外帶2個「9吋鬆厚披薩」299元、再加送1.25L可樂，相當於一個小披薩只要150元。薄多義義式手工披薩也從今天起，平日下午2點至3點（點餐時間），推出7款披薩「買一送一」優惠。

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📌味全龍封王優惠！必勝客「9吋小披薩送可樂」150元
必勝客即日起至10月31日，全台門市或電話訂購，告知優惠代碼「13730」，可享外送／外帶3個鬆厚大披薩666元起（限630元以下口味），再送1.25L可樂或兩杯玉米湯。

優惠代碼「13731」則享外帶兩個9吋鬆厚小披薩299元（限410元以下口味），再加碼送副食3選1（1.25L可樂／兩杯玉米湯／3條德國芝心腸）。

▲必勝客祭出王者「封」範必勝3.5折起。（圖／味全龍）
▲必勝客祭出王者「封」範必勝3.5折起。（圖／味全龍）
📌薄多義7款披薩「買一送一」
薄多義義式手工披薩也從今天起，平日下午2點至3點（點餐時間），推出7款披薩「買一送一」優惠。提醒大家，指定披薩為蜂蜜米克斯披薩／蜜蘋披薩／夏威夷披薩／熔岩可可起司披薩餃／瑪格麗特披薩／德式香腸油漬蕃茄披薩／綜合野菇披薩；信義ATT店目前無參與；每日限量供應，活動期間到老闆喊卡為止。

▲薄多義平日下午7款披薩「買一送ㄧ」。（圖／翻攝自薄多義義式手工披薩FB）
▲薄多義平日下午7款披薩「買一送一」。（圖／翻攝自薄多義義式手工披薩FB）

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