龍科三期爭議藍綠互槓　鄭文燦：不應把矛頭對準台積電

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鄭文燦說，這定案過程也要跟桃園市府簽定代辦協議，這個代辦協議橫跨了自己的任期跟張善政的任期，到了張任期，也由竹科管理局撥了這個代辦的經費，同時也召開了超過十次以上的會議。在過程當中，居民爭取權利，這是很正常的事情，為了減少居民的抗爭，因此竹科管理局主動把南側20%的基地，大概有5個住宅聚落正式來劃出，減少抗性，竹科管理局也做了很大的努力，主要的癥結是園區規劃是由政府來主導，不應該放任部分政治人物，帶頭把這個矛頭對準台積電。
鄭文燦表示，台積電在科學園區中，要採取只租不售的方式，成立36年來，第一次遇到有部分公職把矛頭指向台積電本身，為了避免外溢效應，因此台積電選擇不進駐龍科三期。認為這是一個非常重要的經驗，地方政府要有決心、要有耐心，也要把園區徵收，包括土地徵收，或者地上物的補償，或者居民的安置當作是重點。
鄭文燦指出，桃園市府跟竹科管理局應該要就未來的龍科三期該怎麼調整，因為未來還有環評，包括土地的徵收作業，期程也會有所調整，認為主要的癥結是張善政在接手之後，雖然開了十幾次會議，但是對於部分的政治人物帶頭抗爭，把焦點轉移到台積電，「我想這樣的做法是錯誤的示範。」