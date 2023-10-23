2起船隻碰撞！菲律賓召見中國大使　菲國：譴責中國「危險阻攔」

菲律賓批評中國的船艦在22日於南海爭議海域第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁）分別與一艘菲律賓海警船和一艘軍用補給船發生碰撞，引發國際社會廣泛地關注。菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬來亞（Jonathan Malaya）今（23）日發出聲明，南海存在主權爭議的水域對正在執行任務的菲律賓船隻進行「危險的阻攔」，導致其中一艘船受損，菲方對中方行為予以「最強烈譴責」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《路透社》報導，菲律賓海岸防衛隊指出，事發當時受阻攔的菲方船隻正在為「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）提供補給，它是一艘停靠在爭議水域上的軍艦，沒想到和中國船隻發生碰撞，菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）稱昨（22）日遭阻攔的船體「受損很深」，但沒有人受傷。菲方外交部則表示已召見中方大使，並提出外交抗議，菲律賓政府也強烈譴責中國的行為。不過中國則回應都是菲律賓的問題，並強調菲律賓正在「碰瓷」，假裝自己是受害者。菲律賓《ABS-CBN新聞網》引述另一位發言人達薩（Teresita Daza）稱：「阿雲金淺灘（仁愛礁）是我們專屬經濟區和大陸架的一部分，菲律賓對其擁有主權權利和管轄權。作為大國，中國對促進該地區的和平穩定負有重大責任。」中方發言人則指責菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」、嚴重侵犯了中國領土主權，稱菲方此前雖多次表示將拖走軍艦，如今卻企圖對其大規模維修加固來佔領仁愛礁。而菲律賓政府則認為南海並不是中國的領海或領土，然而中國卻在近幾年加強發展軍事基地和填海造陸，讓外界感到不安。中菲南海爭端再起！船艦直接碰撞 中方：菲國惡意碰瓷中國氣炸！菲律賓拆除「南海長城」 北京：菲國不要惹事中國阻撓運補南海島礁 菲律賓籲停止不安全行為填補中企空缺！東南亞企業計畫赴美國上市 中國IPO企業銳減