復康巴士危險駕駛　議員：零容忍

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張玉嬿說，復康巴士序位A級是肢障重度以上，B級是中度肢障以上，這二類是優先服務對象，但這幾年交通違規件數不少，2019到2022年分別是45件、83件、108件、120件，今年10月就破百、102件，違規逐年高漲。
她質疑，其中闖紅燈從3件闖到10件，超速也從14件超到最高34件，闖紅燈、超速佔全部交通違規案件從26.5％到40.7%不等、比率過高，安全駕駛是基本要求，如果連復康巴士都貪圖一時方便去闖紅燈、超速搶快，市府又如何能確保身障乘客及用路人交通安全？
張玉嬿強調，闖紅燈、超速搶快都是零容忍的危險駕駛行為，市府要重視檢討嚴加遏止。但也要了解到底是行程安排太過緊密？或者司機個人駕駛習慣不佳？市府要從中了解輔導，聽聽司機的心聲，不是一昩加強處罰，要了解原因才能對症下藥。
議員認為，復康巴士司機在第一線服務民眾，是非常辛苦的，業者對駕駛員的教育訓練應該要更完善，這些司機也是默默在幫助行動不便者的善心人士，優良司機該表揚就要大力的做，也該給獎勵金來激勵士氣，以提升行車安全和服務品質。
社會局長廖靜芝表示，社會局設立復康巴士服務品質監督小組，要求業者每年針對司機個別訓練，市府也會對司機進行整年度通盤訓練，司機若有服務不當，社會局有記點制度，希望透過懲罰讓他們有所警惕；針對優良駕駛，社會局也會公開表揚，讓大家知道他們的努力，進而提升服務品質。
廖靜芝說，針對復康巴士違規狀況，最多的是違規臨停問題，由於許多身障者住家不方便停車，而身障乘客進出也需要有一定空間或長一點的時間，司機為了方便身障者上下車，會盡量停靠在身障者住家處，導致違停狀況。這部分社會局會持續與各區營運廠商瞭解區域內接送熱區卻無法臨停的地方，共同尋覓附近適合的安全下車地點，並提前告知預約民眾，確保上下車安全，也減少司機為服務民眾卻違規停車的疑慮。