MLB／響尾蛇危險了！主場不敗費城人力拼國聯冠軍賽第6戰封王
美國職棒MLB國聯冠軍賽第5戰，費城人靠著王牌投手Zack Wheeler7局僅失1分的好投，以及Kyle Schwarber、Bryce Harper重砲部隊接連開轟，終場就以6:1在客場擊敗響尾蛇隊，也突破了前四場誰主場誰贏球的狀況，費城人接下來只需在家鄉球迷面前，贏得兩場比賽中的一場，即可連續兩年闖進世界大賽。
實習記者陳品翔/綜合報導
眾所皆知，客場球隊要在費城人隊主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）進行比賽，是一件壓力相當巨大的事情，費城人本季季後賽在主場取得了完美的6勝0敗戰績，到現在還沒在主場輸過，累積總得分38:9，差距相當懸殊。而不僅費城人隊球員和總教練Rob Thomson不停地談論，他們過去季後賽上的主場優勢，而且對方球員和總教練也承認市民銀行球場的喧鬧氣氛確實會感到壓力。
「問題不在於聲音有多大，而在於聲音持續多久。」Rob Thomson說。「從第一顆球到最後一球，這真是一種令人難以置信的氣氛，我建議從未來過這裡的人要帶上耳塞。」
「我們必須在第六場比賽中打出最好的比賽。」響尾蛇隊總教練Torey Lovullo說到。「我們將面對一個非常強硬的投手，但我將再次相信我們的團隊。我相信Merrill Kelly，我相信這些人會發揮出更高的水平，把該做的事情做好。」
關鍵的第六戰響尾蛇隊預計將推派老將Merrill Kelly先發，Kelly本季戰績12勝8敗，防禦率3.29。先前2場季後賽先發共主投12局失掉4分，系列賽第2戰對費城人則是表現不理想，主投5.2局失掉4分。
聽牌的費城人隊則是將推派Aaron Nola先發，Nola本季戰績12勝9敗，防禦率4.46。3場季後賽先發共計18.2局失掉2分，皆率領球隊拿下勝利。第2戰對陣響尾蛇則是主投6局僅被敲出3支零星安打，沒有失掉任何分數。