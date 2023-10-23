「鏈球女王」余雅倩摘金　全運會竹縣累計斬獲2金2銀4銅

我是廣告 請繼續往下閱讀
被譽為「鏈球女王」的余雅倩，近年在鏈球賽場上戰功彪炳，除了在112年全國大專校院運動會以64公尺44破全國紀錄，拿下大會女子鏈球金牌，並在今年4月美國長灘邀請賽擲出67公尺32佳績，上個月參加杭州亞運也一舉拿到第4名。昨天她在全運會場上，又以63公尺02打破大會紀錄，為新竹縣再添一面金牌。
教練張銘煌今日表示，余雅倩在全運會前，已經接連征戰亞洲田徑錦標賽、成都世界大學運動會、杭州亞洲運動會等3場國際賽，這次賽前發覺余雅倩的身體狀況有些疲勞，因此在訓練上做了部分調整，目標也是設定在突破自己的紀錄。
張銘煌指出，有些可惜的是因為本屆參賽選手眾多，每次試投後差不多要等待40分鐘才能再上場，選手身體會漸漸冷卻、狀態下滑，不過余雅倩還是表現很好，能夠一舉奪下金牌，又打破大會紀錄，因此他和余雅倩都對成績感到滿意，「雅倩今年東征西討，表現也都很好，接下來要開始休息，為明年的賽事調整、準備」。
昨日奪牌的還有參加女子田徑10000公尺項目的刁筱唯，以37分36.83秒的成績拿下銀牌，僅次於長跑強將謝千鶴。就讀湖口高中的刁筱唯，從國中一年級開始就常在全國賽公開組「越級打怪」，練就一身膽識且勇於挑戰自我，她曾於112全國中等學校運動會高中女子組5000公尺項目榮獲金牌，並在今年8月巴西世界中學運動會奪得U18女子3000公尺金牌。
至於男子組自由車越野賽張祐綸則在19日為新竹縣奪下一面銀牌，他平時訓練專項以越野登山車為主，已經接觸約8年左右，非常喜歡越野車帶來的快感。近年曾在111年桃園市長盃 Enduro獲得第一名、112年全國登山車錦標賽（下坡）第二名，本次在全運會再次展現實力，勇奪銀牌。
另外，新竹縣好手們日前已斬獲女子組自由車個人全能賽、男子組自由車個人追逐賽、男子組自由車團隊追逐賽、男子組競速溜冰1000公尺爭先賽共4面銅牌，目前累計2金、2銀、4銅。