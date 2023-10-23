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Toyota公布首波日本移動展參展車單

▲ Toyota公布首波日本移動展參展車單
▲ Toyota公布首波日本移動展參展車單

Carture 車勢文化

自東京車展轉型而來的日本移動展即將在本周展開，日本龍頭車廠也公布了首波參展車單。 首波參展車單如下：

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●Land Cruiser Se

Land Cruiser Se唯一款三排座電動SUV，為了進一步擴充Land Cruiser系列產品與提高吸引力，純電動力可無時無刻在不同路況皆提供舒適寧靜的乘坐空間，單體車體結構可提供敏捷的操控性跨越崎嶇地形的能力。車身尺碼為5,150 / 1,990 / 1,705mm。

●EPU

在此之前，就有傳言Toyota有意推出中型皮卡，EPU的亮相即可更明顯的輪廓，可視為新一代皮卡概念車；其同樣採單體車身結構，車長僅5,070mm，同葬採純電動力，座艙為傳統雙排座椅設計，而寬闊的貨斗具備多元的使用機能。

●Land Hopper

Land Hopper是一款全新的電動個人移動概念載具，採前二後一輪胎配置，且具有可摺疊功能，可折疊後收納於汽車行李箱中，成為最後一哩路的移動工具，Toyota表示其只要滿16歲即可騎乘，較低的座墊高度，較嬌小的人也可以輕鬆方便上下車，也可作為樂齡人士的便利交通工具。

●Land Hopper

Land Hopper是一款全新的電動個人移動概念載具，採前二後一輪胎配置，且具有可摺疊功能，可折疊後收納於汽車行李箱中，成為最後一哩路的移動工具，Toyota表示其只要滿16歲即可騎乘，較低的座墊高度，較嬌小的人也可以輕鬆方便上下車，也可作為樂齡人士的便利交通工具。

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AI倪珍報新聞