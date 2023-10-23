賴士葆侯友宜造勢竟以「里民聯誼借場地」 議員轟不誠實還沒繳錢
民眾黨台北市議員張志豪今（23）日踢爆，國民黨總統參選人侯友宜、台北市立委參選人賴士葆15日在台北市文山區興業區民活動中心舉辦「勞工後援會成立大會」，但申請用途為「里民聯誼」，因此不用繳交場地費。張志豪批評，台北市長蔣萬安也有參加，這種行為是誠信問題，嚴重還涉及詐欺。對此，蔣萬安表示，會了解該個案是否符合規定。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安23日中午赴台北市議會民眾黨團說明預算與會期重大政策，張志豪提到，台北市的公共空間秉持行政中立，是否不得作為選舉用途？但國民黨立委賴士葆在10月15日在興業區民活動中心舉辦的競選活動，現場有立委曾銘宗、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、新北市長侯友宜與蔣萬安，他更踢爆，這場活動申請場地的理由為「里民聯誼」，所以活動並未付場地費。
張志豪進一步說，過去蔣萬安在競選台北市長期間，同一個地點也曾舉辦後援會成立大會，一樣出現場地申請理由與活動本身內容不符等問題，要求蔣市府應該依法行政，不應該兩套標準。
對此，對此，蔣萬安回應稱，會去了解此事，但張志豪打斷重申租借理由是「里民聯誼」，但實際卻是造勢活動。民政局長陳永德則表示，民政局長陳永德則表示，「據實回答，我不知道有這個活動。」
蔣萬安說，會去了解此個案是否符合規定，北市副市長林奕華則說，跟競選相關活動都要付費。張志豪最後表示，蔣萬安是律師，不可能不知道當中的責任，甚至會牽涉到法律問題，輕的說是誠信問題，往嚴重的說，可能就涉及詐欺、使公務員登載不實、不當得利等刑民事責任。
張志豪最後表示，百分之百支持依法行政，但希望未來不管哪個黨要申請台北市的公共空間，要秉持八個字「依法行政、一視同仁」。