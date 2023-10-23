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Selina花24分鐘神速生「小腰果」！醫師大讚：適合生小孩的奇才

▲Selina分享兒子「小腰果」生產過程，全程只花24分鐘，算是相當優雅。（圖／翻攝Selina臉書）
▲Selina分享兒子「小腰果」生產過程，全程只花24分鐘，算是相當優雅。（圖／翻攝Selina臉書）

記者江芷稜／綜合報導

S.H.E成員Selina晉升新手媽媽，今（23）日在Podcast節目《迎任而解》邀請到重量級來賓，就是她辛苦懷孕誕下的兒子「小腰果」，讓觀眾聽到寶貝的哭聲，也熱情分享優雅生產的過程，她驕傲自豪的說從開始用力催生，推了22次半，醫師旋轉嬰兒身體，讓小腰果用「旋轉跳躍」方式降臨到地球上，生產時間總共僅24分鐘，朋友跟醫生都誇讚她是「太適合生小孩的奇才」，開心收下這個特別的讚美。

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▲Selina於2022年認愛小7歲的圈外男友小徐，今年3月驚喜宣布懷孕消息，並在9月7日迎來兒子「小腰果」。（圖／翻攝Selina臉書）
▲Selina於2022年認愛小7歲的圈外男友小徐，今年3月驚喜宣布懷孕消息，並在9月7日迎來兒子「小腰果」。（圖／翻攝Selina臉書）
Selina事後看影片回憶生產過程，身體一直在發抖，完全無法控制，旁人問她會冷嗎，其實完全不冷，卻壓抑不住藥物和緊張情緒帶來的反應，感到非常慌張，護理師安撫她不必對抗這種感覺。靠著醫護人員不停鼓勵，她才盡情用力、滿面脹紅，使出洪荒之力生出小腰果，過程比想像中優雅，沒有電視劇裡聲嘶力竭的樣子。

▲Selina宣布生下小腰果的好消息。（圖／翻攝Selina臉書）
▲Selina宣布生下小腰果的好消息，讓粉絲都很開心。（圖／翻攝Selina臉書）
Selina笑說自己生產時像是拳擊選手，男友小徐在旁拿著一瓶水，拚命餵水，生產完的那一刻，醫師幫母子蓋下手印，心情瞬間解脫，立刻抱著小徐爆哭，男友也很感動，本來也很想哭，結果被叫去剪臍帶，還要確認小寶寶的五官、手指、腳趾都正常，「感覺真的像在交貨」。她形容小腰果的哭聲很優雅，像媽媽一樣比較秀氣，Ella貼心拿衛生紙幫她擦眼淚，姊妹幫自己擦口紅、綁頭髮，鼓勵她非常勇敢，還可以談笑風生，跟著感動哭到不行。

▲S.H.E在成軍23週年合體獻聲，透露演唱會幕後祕辛及Selina懷孕過程。左起為Ella、Selina、Hebe。（圖／翻攝自Selina FB）
▲Selina（中）透露懷孕生產過程，好朋友Ella（左）在旁陪伴，甚至學起醫師的專業動作。（圖／翻攝自Selina FB）
好友Ella全程陪同，觀察醫生縫合動作，認真模樣像是實習醫生，肚子餓了還邊看邊吃三明治，和醫生聊天，以為自己可以當外科醫生，讓Selina忍不住大笑說「根本有妄想症」。即使生產過程有點血腥，但抱著孩子貼在胸口，感受體溫的肌膚之親，讓Selina非常難忘，唯一遺憾的是，醫生拿胎盤的時候花了很多時間，卻沒人幫忙拍照，讓她直呼太可惜。

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