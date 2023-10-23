開元偕肯迪雅Candia亮相2023法國食品展　法式風潮大秀正宗風味

本屆「Food Experience美味法國」食品展分為二大主軸，品牌原料與應用展示及專業工作坊論壇。在品牌原料與應用展示，開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚，運用肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油，製作出令人垂涎的TROPEZIENNE聖托佩塔及KOUIGN AMANN 法式焦糖奶油酥。TROPEZIENNE聖托佩塔是一款來自南法普羅旺斯海岸小鎮的經典法式蛋糕，其獨特之處在於奶油內餡的精製，使用正宗的肯迪雅發酵奶油條和動物性鮮奶油，經過均勻攪拌至乳霜狀，味道清香而不膩，成為南法代表性的蛋糕品項之一。此外，也分享多款道地的布列塔尼酥皮西點，讓參觀者能夠近距離與高爾蒂亞主廚互動交流。
我是廣告 請繼續往下閱讀
而今年具有特色的「Food Experience美味法國」工作坊，更創造專業烘焙甜點主廚與技師交流互動的跨界平台。10月24日首場工作坊由開元食品代理的肯迪雅Candia品牌領銜展演，將運用肯迪雅Candia 布列塔尼片狀發酵奶油和發酵奶油條作為主要食料，兩項產品在台灣烘焙產業長期深受主廚師傅喜愛，具有乳香清爽、綿密柔順且易於操作的特點，非常適合應用在台灣消費者所喜愛的烘焙西點產品中。本次主講更邀請到肯迪雅全球品牌大使以及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚特別來台展演，主廚充分掌握肯迪雅Candia的應用特性，可從該產品的原理特性、操作技術上給予客戶提供多元應用方案，在展演中也將分享肯迪雅的產品研發與巡迴各國的豐富經驗，與台灣專業的烘焙和西點業者交流激發更多的創意想像。