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開元偕肯迪雅Candia亮相2023法國食品展　法式風潮大秀正宗風味

▲開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使 Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚，展示運用肯迪雅奶油條，近距離探索法國美味食材的精緻與華麗。（圖／品牌提供）
▲開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使 Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚，展示運用肯迪雅奶油條，近距離探索法國美味食材的精緻與華麗。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

由開元食品代理的法國知名乳製品品牌肯迪雅Candia，於2023年10月23日至24日受邀參加法國在台協會商務處主辦的食品及餐飲業年度盛事「Food Experience美味法國」，與15家參展商共同展出超過30個法國特色品牌，吸引眾多餐飲業者前來參觀，探索法國美味食材的精緻與華麗！

本屆「Food Experience美味法國」食品展分為二大主軸，品牌原料與應用展示及專業工作坊論壇。在品牌原料與應用展示，開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚，運用肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油，製作出令人垂涎的TROPEZIENNE聖托佩塔及KOUIGN AMANN 法式焦糖奶油酥。TROPEZIENNE聖托佩塔是一款來自南法普羅旺斯海岸小鎮的經典法式蛋糕，其獨特之處在於奶油內餡的精製，使用正宗的肯迪雅發酵奶油條和動物性鮮奶油，經過均勻攪拌至乳霜狀，味道清香而不膩，成為南法代表性的蛋糕品項之一。此外，也分享多款道地的布列塔尼酥皮西點，讓參觀者能夠近距離與高爾蒂亞主廚互動交流。

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▲開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚特別來台展演。（圖／品牌提供）
▲開元食品邀請肯迪雅全球品牌大使及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚特別來台展演。（圖／品牌提供）
成立至今超過50年的肯迪雅Candia，以特殊處理技術讓片狀奶油更細緻、具延展性，並搭配清爽的發酵風味，贏得大眾的喜愛。不僅如此，肯迪雅以高品質、高生產穩定度和操作的方便性而聞名，尤其適合有大量生產需求的烘焙業者。肯迪雅的獨特風味與高品質質地，更可滿足主廚多種配方需求、創造各式奶油烘焙製品，使其成為國內烘焙業的理想品牌選擇。

而今年具有特色的「Food Experience美味法國」工作坊，更創造專業烘焙甜點主廚與技師交流互動的跨界平台。10月24日首場工作坊由開元食品代理的肯迪雅Candia品牌領銜展演，將運用肯迪雅Candia 布列塔尼片狀發酵奶油和發酵奶油條作為主要食料，兩項產品在台灣烘焙產業長期深受主廚師傅喜愛，具有乳香清爽、綿密柔順且易於操作的特點，非常適合應用在台灣消費者所喜愛的烘焙西點產品中。本次主講更邀請到肯迪雅全球品牌大使以及2009年西點世界杯銅牌得主Francois Galtier (高爾蒂亞) 主廚特別來台展演，主廚充分掌握肯迪雅Candia的應用特性，可從該產品的原理特性、操作技術上給予客戶提供多元應用方案，在展演中也將分享肯迪雅的產品研發與巡迴各國的豐富經驗，與台灣專業的烘焙和西點業者交流激發更多的創意想像。

▲由肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油製作的TROPEZIENNE 聖托佩塔，令人垂涎。（圖／品牌提供）
▲由肯迪雅發酵奶油條、動物性鮮奶油及布列塔尼片狀發酵奶油製作的烘焙糕點，令人垂涎。（圖／品牌提供）

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