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富士康遭查稅劍指郭台銘　趙少康警告：中共過度介入　恐適得其反

▲中廣董事長趙少康奉勸中共太過介入只會適得其反。（圖／資料照）
▲中廣董事長趙少康奉勸中共太過介入只會適得其反。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

中國官媒《環球時報》近日獨家報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，由於鴻海創辦人郭台銘在台灣宣布參選，此動作遭外界解讀，有意控制2024總統大選。對此，中廣董事長趙少康今（23）日指出，台灣的選舉很難預測，常會因國內外的一點風吹草動就出現變化，身處美中角力的前緣，兩強都企圖關切甚至介入台灣的選舉，直言「中共太過介入只會適得其反」。

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趙少康在臉書發文表示，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」 如今看來，中共真的會do it。

趙少康指出，郭台銘白手起家，必有他的霸氣、強勢和魄力，才能建立起鴻海帝國；但是別忘了，共產主義歸根究抵的內涵是階級鬥爭、唯物主義、無產階級專政，哪怕嘴上說需要有錢人的投資，但其實認定資產階級就是剝削勞動階級的剩餘價值，骨子裡根本看不起甚至敵視資本家。郭台銘如此，當初富可敵國的馬雲亦復如此，又像當年黎智英就算資產豐厚、手握多家媒體，如今還是身陷囹圄。

趙少康說，共產黨這時對郭台銘出手，可能真是對台灣的大選感到焦慮，也可能有近國民黨人士希望老共助攻非綠整合，敲打一下郭台銘，相信郭台銘也明白這意思，「但我還是要奉勸老共應該自制，不要多管台灣的選舉，如同我們不要美國介入台灣選舉一樣」。

趙少康指出，郭台銘在鴻海的持股不過12%，老共這次動作，讓鴻海股價今天應聲大跌，不只錯殺鴻海88%的股民，還會引起台灣人對共產黨的「鴨霸」反感，讓賴清德坐收漁翁之利，難怪賴清德抓到機會，立刻出來發言挺郭台銘。

「台灣的選舉很難預測，因為淺碟，常會因國內外的一點風吹草動就出現變化」，趙少康說，多年來的經驗更告訴我們，身處美中角力的前緣，兩強都企圖關切甚至介入台灣的選舉，但中共太過介入只會適得其反，直言「台灣的選舉就該由台灣人民自行決定吧」。



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