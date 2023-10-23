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鴻海遭中國查稅　綠委：加速藍白合、逼迫台灣接受北京想要的選擇

▲中國官媒《環球時報》證實大陸稅務部門近期對鴻海進行稅務稽查，洪申翰認為此舉是北京出手促成在野整合、加速藍白合。（圖／記者陳威叡攝）
▲中國官媒《環球時報》證實大陸稅務部門近期對鴻海進行稅務稽查，洪申翰認為此舉是北京出手促成在野整合、加速藍白合。（圖／記者陳威叡攝）

記者陳威叡／台北報導

中國大陸官媒《環球時報》昨天報導指出，大陸稅務部門近期對鴻海集團旗下的富士康進行稅務稽查。對此民進黨立法院黨團副書記長洪申翰認為，這是北京出手促成在野整合、加速藍白合，甚至逼迫台灣人民要被迫接受北京想要的選擇。

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洪申翰表示，北京從幾年前的疫情期間開始，就對非常多外資企業，尤其是各類型諮詢公司，進行無預警的突襲調查、查稅，甚至拘捕、審問，早就已經在國際經貿圈產生恐慌。這也是為什麼現在很多國際企業，對過去在中國的佈局都趨於保守，甚至開始在思考脫鉤，或者是各種去風險的措施。

洪申翰提到，過去北京以國安為名，來打壓這些外資公司，造成大家經營上的風險，但都不像這一次，看到北京用自己的黨媒官媒，來昭告天下「我就是要對富士康開刀」。這確實看起來也印證了，在很多外媒偶爾也會講到，其實董事長郭台銘看起來是北京在地球上最大的人質，因為有很多資產其實都被困在北京，也不容易撤出。

洪申翰指出，郭陣營上周宣布賴佩霞成功放棄了美國籍，還宣稱連署已經達標了以後，各黨無論政治立場為何，基本上都是在民主的精神上給予郭台銘尊重。而北京看到郭陣營宣布副手人選成功放棄美國籍之後，反而是出手做在野整合、出手介入藍白合，甚至是想「加速藍白合」。

洪申翰直言，北京只是想用它龐大的政治或經濟上的壓力，來逼迫台灣不管是哪個政黨的候選人，必須屈從於北京的選擇，各界也曾多次提出警告。從民進黨的角度，這是之所以一直對服貿、貨貿特別警戒的原因，難道還要讓更多台商，必須在民主自由、跟自己企業經營的安全上面二選一，「這是一個負責任的民主政府該有的選擇嗎？」

洪申翰強調，一直以來都想提醒，在中國的投資會有這樣的風險，每到選舉時，北京的中南海、國台辦，不會提供基於民主自由選擇的機會，就是要押著台商選一個對它親近、友好，甚至臣服於它的政權，這次也是毫不意外的再次發生。

洪申翰說，在討論藍白合的角度上，民進黨一直以來都是表達尊重、不介入、不多做評論，但北京在登記參選的最後階段出手了，目的很明確就是希望做在野的整合，整合成一組，來挑戰現在的執政黨，這樣的動作都違逆台灣民主原則。

洪申翰質疑，接下來在11月總統正式登記參選前究竟還有什麼手段，北京這次是明著透過《環球時報》昭告天下，但在暗處北京還下了多少不光明正大的手段，要去磋合在野陣營，甚至逼迫台灣人民要被迫接受北京想要的選擇，這是要非常提高警戒的地方。最後也正告中國，這樣的作法，台灣人民是不會接受的，在歷次的選舉裡面，中國越是打壓，台灣就會越展現民主自由的意志，不會接受威脅、利誘。

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