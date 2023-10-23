快訊／章子怡、汪峰證實離婚！8年婚姻告吹「沒有是非對錯之爭」
大陸影后章子怡與大8歲歌手汪峰結婚後，陸續誕下一女一子，她對汪峰和前妻生的女兒「小蘋果」也視如己出，沒想到，今（23）日有微博博主爆料夫妻倆已經離婚，幾小時後，雙方都發文證實結束8年婚姻關係，「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」，希望能得到大家理解和支持。
記者楊穎軒／綜合報導
汪峰和章子怡今下午發布共同聲明，「經歷了8年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係」，兩人感性地說，彼此曾攜手共度一段美滿的婚姻，這8年來也一同照顧家人，用愛構築幸福的生活，不過之間沒有是非對錯的爭執，分開也不代表有辜負或背叛存在，單純是雙方的決定。
章子怡與汪峰強調，「生活的悲喜與苦樂本就不是簡單的是非評判，我們換一種方式來讓彼此更好的成長」，為保護家人、不佔用公共資源，未來不會再對此事做出任何回應。而這是汪峰第三段沒能走到最後的婚姻。
章子怡小檔案
生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演
演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。
大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。
代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》