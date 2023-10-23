日本名古屋「電扶梯禁行走」！官方出奇招宣導 台人驚：北捷也要
在台灣搭乘捷運時，許多通勤族都已經習慣「站右走左」這個默契，讓趕時間者行走左側。不過近期日本名古屋市，從10月1日起明令禁止「電扶梯上行走」，近期更祭出實體的宣傳奇招，加強民眾的觀念更新，畫面也讓許多台灣人超有感觸：「台北捷運也該跟上」。
記者潘毅/綜合報導
日本網友「@Rabbit_D06」日前在名古屋車站中的一處電扶梯，看到一名交通局女員工，頭戴紅帽子穿著醒目紅外套，背後還扛著一個大型黃色手掌形狀告示牌，上頭寫著「STOP」，為的就是宣導當地10月剛上路的電扶梯行走禁令，讓當事人忍不住讚嘆：「名古屋交通局認真起來了！」
這張圖片也被部落客「卡瓦納 X 日本旅遊失心瘋」轉發到臉書上分享，引發大批台灣網友討論：「正確觀念！真的趕時間的去走樓梯呀」「台北捷運需要這個好東西」、「台北超需要啊」。
事實上過去「電扶梯行走」該不該禁止的議題已經被多次討論，除了台灣，日本、英國、澳洲等國都有出現靠右站的「潛規則」，不過過去數年前英國地鐵站就進行過電扶梯「禁止行走」實驗，結果發現開放行走的電扶梯每分鐘僅消化80人次，而禁止行走的電扶梯每分鐘能消化112人次，整整差了四成之多。
且台北捷運公司早在2017年就開始以「緊握扶手、站穩踏階」口號宣導，並表示電扶梯兩側均能站立，呼籲民眾發揮捷運禮讓文化、互相尊重。