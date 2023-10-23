▲台灣2年內迎超高齡社會　醫界示警：別等骨折才知骨鬆！

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憂超高齡社會導致骨鬆人口遽增 醫籲正視骨鬆性骨折威脅根據國家發展委員會公布最新數據指出，台灣社會推估將於2025年邁入超高齡社會。人口老化也意味著民眾骨質流失、疏鬆人口加劇情況會隨之發生，根據中華民國骨質疏鬆症學會2023年共識指引最新資料指出，大約每三位台灣婦女就有一位會在一生中會發生1次脊椎體、髖部或腕部之骨折；男性也約每五位就有一位有此骨折風險。
其中髖部骨折發生率台灣更是亞洲區第一名，堪稱「骨折王國」。骨鬆性骨折會嚴重影響生活品質，尤其是髖部骨折後造成疼痛而無法移動，以致長期臥床，容易產生褥瘡、肺炎、尿道炎、靜脈炎、營養不良、憂鬱症等症狀，髖部骨折發生後，一年的死亡率更高達22%；大約80%的人失去獨立生活的能力需要長期有人照顧生活起居。此外，骨質疏鬆性骨折一年內，約有45% 年長者會再次骨折，且二度骨折將導致死亡風險增加，家中若有罹患骨鬆的長輩，應多加注意。
當心隱形健康殺手！出現3警訊當心骨鬆纏上身多數骨質疏鬆症患者平時生活起居與健康民眾並無二異，更容易忽略警訊！陳崇桓醫師指出，已停經、65歲以上的婦女或70歲以上男性，只要出現「駝、矮、痛」3大徵兆，很有可能就是骨鬆高風險患者，更多患者往往是在骨折送醫時才發現原來已被骨鬆找上門！
綜合以上隱憂，醫界意識到銀髮骨骼健康需「防範於未然」，然而根據今年度最新針對40-74歲女性對於骨質疏鬆症之認知調查，超過9成民眾表示知道骨密度檢測可以了解自己是否有骨質疏鬆症，但當中卻仍有近四成不曾進行過骨密度檢測。建議高風險族群及早透過雙能量X光吸光儀(DXA)了解骨密度，檢測完成後醫師會依據代表骨密度的T值給予治療或是飲食生活建議。其為非侵入性檢測，像照X光一樣，既方便又快速，只要「躺著」5分鐘就能完成檢測，若檢測結果出現骨密度過低的情況，也應立即與醫師討論後續治療與照護計畫，預防骨折發生。
配合骨鬆藥物治療 有效降低骨折發生率根據研究顯示，提升骨密度確實可降低骨折風險，甚至能減少手術中出血、骨釘鬆脫率，術後骨頭癒合率較佳、再次手術比例也比較低。另一方面，長者一旦確診骨質疏鬆症可能會擔心造成照顧者經濟及勞力負擔而裹足治療，對此陳崇桓教授建議，目前骨質疏鬆症的治療藥物主要可分成減少骨質流失和促進骨質生成兩類，其中促骨生成藥物可以快速提升骨密度，台灣各大醫院、部分診所皆有引進，符合條件者可以申請健保，患者可以減少擔憂、主動和醫師討論。
此外根據2023骨質疏鬆症、骨關節炎和肌肉骨骼疾病世界大會( WCO-IOF-ESCEO )中發表的真實世界研究證據指出，從美國Medicare大型醫療保險資料庫分析近50萬接受骨鬆藥物治療的骨鬆患者，研究結果發現長期治療骨鬆可以有效降低骨折發生率，因此無論選擇何種藥物治療方式，長期持續的治療也是關鍵，才能有效降低骨折發生風險。
因應世界骨鬆日到來，陳崇桓教授也再次呼籲民眾：「骨鬆早篩檢、骨折不出現！長者千萬別輕忽身體發出的警訊，大眾可透過DXA檢測了解是否有骨質疏鬆症，並及早進行治療，也應遵從醫囑持續用藥，千萬不可自行停藥，這樣才能避免骨鬆性骨折發生，鞏固銀髮健康的同時，也減輕青壯年照護壓力。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59695
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