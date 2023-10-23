▲無乳癌家族史仍不可大意！　她無家族史但「良性纖維瘤」中竟藏惡性細胞

我是廣告 請繼續往下閱讀
纖維腺瘤多為良性 但仍有惡化可能應提高警覺經過檢查發現，謝小姐的左側乳房有6、7顆纖維腺瘤，右邊乳房也有3、4顆。鍾元強院長表示，謝小姐的狀況相當特別，纖維腺瘤一般來說通常都是良性，不必太過擔心，但謝小姐有部分腺瘤表面不甚規則，為保險起見，便請她3個月後再複檢。
3個月後複檢發現謝小姐左側原本1.7公分的纖維腺瘤，竟迅速長至2.3公分，由於增長速度太快，醫師懷疑有異常，進行切片檢查後證實為乳癌第2期。 鍾元強院長提到，年輕女性常有纖維腺瘤，雖然大多是良性，但也可能有惡性腫瘤細胞潛藏，因此只能靠醫師、患者共同提高警覺。
一般而言，若是超音波判讀為良性腫瘤，可每半年追蹤1次，但鍾元強院長表示，如果有惡化可能，醫師或許會安排3個月後再次追蹤，因為乳癌惡化的速度有時真的非常迅速，建議女性要提高警覺，以免延誤病情。
乳癌誘發因子不只家族史 應重視2檢查早期發現此外，鍾元強院長提到，由於誘發乳癌的因子實在太多，除了是否有家族史外，長期服用荷爾蒙、體內雌激素高，或長期曝露在有荷爾蒙的環境中等，都會有影響。
他提醒，40歲以上的女性應有防治乳癌的觀念，飲食清淡、控制體重、作息正常是最基本的，洗澡時也別忘了常常自我檢查，而45歲以上的女性，更應每2年接受1次乳房攝影，若有特殊狀況，則建議接受乳房超音波檢查。
而謝小姐也分享自己的經歷，她坦言抗癌過程相當艱辛，也很耗費心神，但為了家庭跟孩子，她不停鼓勵自己，用樂觀積極的正能量來走過這段低潮，因此她鼓勵癌友不要被疾病打倒，尤其乳癌的治癒率並不低，只要好好調養，依然可以恢復健康，走出疾病的陰影。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59602
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw