維基百科求用戶捐款！馬斯克︰改名「雞基百科」我就捐320億元
美國富豪馬斯克（Elon Musk）又開始耍任性了！今年初馬斯克才將推特買下並改名X，還把經典小藍鳥刪除，掀起全球震撼。沒想到昨（22）日他再度語出驚人，表示只要維基百科改名「雞基百科」，他願意捐款10億美元（約新台幣324億元），再度引發網路熱議。
記者潘毅/綜合報導
綜合外媒報導，維基百科（Wikipedia）近期公布一項募捐消息，希望用戶能捐款3美金（約新台幣97元）作為支持，並將維基百科比喻做公共圖書館、公共公園，所有內容都是免費提供，但成本其實都是由營運的單位自行吸收。
不過首富馬斯克（Elon Musk）看到這項消息後，直接在社群平台X上發文提出質疑：「你想過為何維基媒體基金會想要這麼多錢嗎？絕不是為了運作維基百科，你完全可以複製整部維基百科的內容存進你的手機裡！那這些錢的用途是什麼？有好奇心的人們想知道。」
隨後馬斯克還進一步發文向維基百科團隊喊話：「如果你們把維基百科（Wikipedia）改成『雞基百科』（Dickipedia），我就支付10億美金」，並附註「至少為期一年」，還表示可以將這段宣言加入「Elon Musk的維基百科頁面中」，而截至目前為止，維基百科的經營團隊尚未針對此事件進行回應。