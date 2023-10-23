台積電龍科設廠破局　張善政批前市府過早宣布形同「強暴」市民

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張善政說明，台積電1奈米廠在龍潭已有塊地，原先設廠選址龍科，是期望未來能比鄰。張善政表示，土地徵收，地主意願非常重要，他指出去前年行政院長蘇貞昌、前桃園市長鄭文燦在地方居民不知情狀況下率先宣布龍科三期規劃預定地，導致在地居民感受不尊重、形同遭「強暴」，因此破局。
張善政引述媒體形容，指龍潭設廠破局是「揠苗助長的早產兒」。張善政表示，上任後才收到龍科三期預計徵收用地規劃，且預計4年後(116年)才開始啟動徵收。張善政認為，理想的徵地流程應是先圈出用地範圍並徵詢地主意願，遂逐步談價錢與重新圈地，最後確認土地是否足以讓廠商運用，程序應是一步一步來；去年提早宣布如同「想像中要徵收給台積電，但地方居民不知道」，打亂合理次序，張善政認為但宣布過早導致破局，但問及是否為了拉抬民進黨選舉聲勢？他則不予置評。
張善政說明，「桃園有很多工業區，除了現有或新開闢的，可讓台積電評估是否合用」，他提到，現階段桃園市政府在龍科擴建議題將採二點協助，一是配合竹科管理局，二是既然台積電在龍潭已有廠，將徵詢其他緊鄰地點繼續爭取用地。原規劃用地則將排除抗爭地主後，照時程繼續往前走。
對於綠營指稱破局桃園市府態度不積極，張善政回應，「政治甩鍋是不值得理會的政治口水」，他表示上任後針對各議題開會至少30次，綠營議員應是知道實情，但為了選舉「巴不得用任何話題打壓國民黨」。