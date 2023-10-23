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助攻籃球搶年輕客！永豐銀冠名贊助台啤雲豹　首祭奪冠激勵條款

▲永豐銀行今（23）日宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹籃球隊」，並首創冠軍激勵條款。（圖／永豐銀行提供）
▲永豐銀行今（23）日宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹籃球隊」，並首創冠軍激勵條款。（圖／永豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

永豐金控旗下永豐銀行今（23）日再宣布，冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，並首創激勵條款　若台啤永豐雲豹勇奪所屬聯盟總冠軍榮耀，冠名贊助將自動延長且加碼贊助金額，鼓勵球員展現團隊合作的拚搏精神、激發潛能，為球隊勇創佳績。永豐銀行總經理莊銘福表示，希望可激勵球員與隊職員爭取冠軍，尤其台啤雲豹陣容更堅強了，年輕新秀也很驚艷，他對球隊奪冠很有信心，也不排除合作發行聯名卡的可能。

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永豐銀行長期關注國內運動市場的發展，去（2022）年起冠名贊助雲豹籃球隊，締造開幕戰1.5萬張門票於短短5分鐘內即告售罄的驚人紀錄，引爆全民籃球熱潮，期間更砸重金邀請霍華德擔綱魔獸套卡，即「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」卡面主題，也成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物，銀行還特別製作以霍華德為主角並親自參與演出的〈Be The One〉形象影片，鼓勵年輕世代勇敢挑戰未知，也邀請幸運卡友與霍華德共同欣賞大銀幕首映。

在冠名贊助桃園永豐雲豹職籃後，永豐銀行大戶數位帳戶也快速成長，總經理莊銘福之前就曾表示「超乎預期很多」，開戶月均量就比去年平均成長5成以上，主要是贊助與數位帳戶一起宣傳，加上魔獸效應，很多人看到就開戶辦卡。

如今，永豐銀行再宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，除持續冠名合作之外，進一步打造台灣職業籃壇首創條款，即若台啤永豐雲豹勇奪所屬聯盟總冠軍榮耀，冠名贊助將自動延長且加碼贊助金額。莊銘福說，去年贊助金額不多，主要是學習，今年贊助金額比去年多，尤其今年球員及球隊整個規畫都很到位，今年陣容滿強的，讓人更期待，他對球隊奪冠很有信心，也不排除發行聯名卡可能，目前已有在評估考慮中。

▲永豐銀行總經理莊銘福（左）接受台啤永豐雲豹籃球隊執行長張建偉致贈永豐銀行冠名球衣。（圖／永豐銀行提供）
▲永豐銀行總經理莊銘福（左）接受台啤永豐雲豹籃球隊執行長張建偉致贈永豐銀行冠名球衣。（圖／永豐銀行提供）
永豐銀行也期盼透過支持台啤永豐雲豹職業籃球隊，提升國內職業籃球賽事的可看性，進一步提升體育風氣，打造金融業、體壇與社會大眾多贏局面。其實，除台啤永豐雲豹外，永豐銀行也贊助大專籃球隊伍、企業甲級足球聯賽隊伍與斯巴達障礙跑競賽等，其中2019年起連5年贊助創下UBA三連冠佳績的政大雄鷹籃球隊。

同時，永豐銀行積極結合體育與企業社會責任，例如去年於籃球場舉辦「綠色行動力」主題日，將ESG 精神融入現場互動遊戲中，也邀請雲豹球員、啦啦隊電豹女成員及政大雄鷹籃球隊員，分別拍攝以外籍人士或甫滿18歲新成年人為主角的創意影片，透過幽默風趣、貼近年輕族群的溝通方式，宣揚金融友善理念。

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