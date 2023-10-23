助攻籃球搶年輕客！永豐銀冠名贊助台啤雲豹　首祭奪冠激勵條款

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在冠名贊助桃園永豐雲豹職籃後，永豐銀行大戶數位帳戶也快速成長，總經理莊銘福之前就曾表示「超乎預期很多」，開戶月均量就比去年平均成長5成以上，主要是贊助與數位帳戶一起宣傳，加上魔獸效應，很多人看到就開戶辦卡。
如今，永豐銀行再宣布冠名贊助「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，除持續冠名合作之外，進一步打造台灣職業籃壇首創條款，即若台啤永豐雲豹勇奪所屬聯盟總冠軍榮耀，冠名贊助將自動延長且加碼贊助金額。莊銘福說，去年贊助金額不多，主要是學習，今年贊助金額比去年多，尤其今年球員及球隊整個規畫都很到位，今年陣容滿強的，讓人更期待，他對球隊奪冠很有信心，也不排除發行聯名卡可能，目前已有在評估考慮中。
永豐銀行也期盼透過支持台啤永豐雲豹職業籃球隊，提升國內職業籃球賽事的可看性，進一步提升體育風氣，打造金融業、體壇與社會大眾多贏局面。其實，除台啤永豐雲豹外，永豐銀行也贊助大專籃球隊伍、企業甲級足球聯賽隊伍與斯巴達障礙跑競賽等，其中2019年起連5年贊助創下UBA三連冠佳績的政大雄鷹籃球隊。
同時，永豐銀行積極結合體育與企業社會責任，例如去年於籃球場舉辦「綠色行動力」主題日，將ESG 精神融入現場互動遊戲中，也邀請雲豹球員、啦啦隊電豹女成員及政大雄鷹籃球隊員，分別拍攝以外籍人士或甫滿18歲新成年人為主角的創意影片，透過幽默風趣、貼近年輕族群的溝通方式，宣揚金融友善理念。