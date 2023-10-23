全運會／殘忍地獄折磨！跆拳道「長腿戰神」林唯均直呼：請尊重我
新生代跆拳道「長腿戰神」林唯均今在女子57公斤級金牌戰不敵羅嘉翎，賽後難掩失望情緒且直呼，「希望教練能尊重我的想法，不要一直更換量級，讓我無所適從、無言以對！」
記者廖聿偉/台南報導
身高180公分的林唯均在9月舉行的杭州亞運征戰女子53公斤級，並拿下銀牌，但其實她在今年8月的世錦賽卻被迫在62公斤級出賽，落差將近10公斤，也讓她吃足苦頭，身心都受到折磨。
本場比賽林唯均對決「跆拳甜心」羅嘉翎，首回合還以5：2奪勝，未料接下來遭到逆轉，尤其最終回合以3：14大敗，體力不足成致命傷。
林唯均表示，「量級一直更換，讓我肌肉量和身體強度難以維持；今碰上羅嘉翎，對抗上明顯吃虧，力氣也比對方小，所以非常氣餒。」
上屆東京奧運女子輕量級為49公斤和57公斤，再往上升就要到67公斤，林唯均也盼望能穩定在同一個量級發展，而不是為了各國際賽不同量級就要跟著改變。
某跆拳道退役選手表示，「選手是人而非機器，不可能隨意調整體重，而且降體重是非常痛苦且煎熬的事情，林唯均自我要求很高，所以能在短時間大幅減重9公斤，但對於其運動表現會造成很大的影響，心理上更是一大折磨。」