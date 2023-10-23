影音／金鐘視帝薛仕凌演3集贏吳慷仁 温昇豪：賽制可以再精準點
薛仕凌憑藉《台灣犯罪故事—出軌》抱回第58屆金鐘視帝，以3集戲分擊退《模仿犯》強敵吳慷仁、姚淳耀，引起賽制爭議，曾經擔任金鐘獎評審的温昇豪，今（23）日出席中視8點檔《開創者》首映記者會，談到評選標準，温昇豪認為賽制可以再精準一點，但是薛仕凌的演技無庸置疑。
記者羅凌筠／台北報導
談到金鐘獎視帝賽果引起爭議，温昇豪認為：「比賽規則是怎麼樣就怎麼樣，很難大家都開心，有人說要檢討也是可以檢討，制度可以再精準一點，但是辦法就是這樣，人家這樣報名，於法上面沒有錯。」
薛仕凌在《出軌》飾演不受父親疼愛的長子，面對傑出的弟弟想好好疼愛，卻又嫉妒心萌發，內心非常矛盾。先前已經獲得釜山影展亞洲內容大獎最佳男配角肯定，温昇豪也說：「不用質疑仕凌比較吃香，他在表演上的付出努力，坦白說我自己都望塵莫及。」
《台灣犯罪故事》主打「1個影集、4個單元」，每個單元都是3集，全劇共12集，加總長度603分鐘，符合文化部在戲劇節目類最低標準480分鐘的規定，雖然全劇由4個獨立故事組成，但是4個單元的調性與世界觀統一，因此《台灣犯罪故事》報名「戲劇節目」獎，而非「迷你劇集」獎。