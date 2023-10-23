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特企／三軍總醫院「細胞治療再生醫學中心」開幕　創造醫療新希望

▲三軍總醫院與祐安細胞共同打造的「細胞治療暨再生醫學中心」。（圖／品牌提供）
▲三軍總醫院與祐安細胞共同打造的「細胞治療暨再生醫學中心」。（圖／品牌提供）

本報訊

三總與祐安細胞攜手合作　細胞治療創新研發轉譯中心同步動工

再生醫學又添生力軍，三軍總醫院與祐安細胞共同打造的「細胞治療暨再生醫學中心」，於2023年10月下旬正式落成開幕，為國內國家級醫學中心與民間生技公司策略聯盟合作的醫療場域，藉由雙方優勢，為台灣再生醫療領域再造重要里程碑。

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目前台灣細胞治療技術應用，可分為二大類，其一為以自體免疫細胞治療癌症，另外則是以透過修復軟骨，治療現代常見的骨科疾病「退化性關節炎」。回顧2018年9月衛福部頒布特管法，正式開放六大項細胞治療技術，在嚴格的管控下，細胞治療成為抗癌與再生醫療的新趨勢，相信未來細胞醫療照護不再是只是富人專屬，而是成為人人能負擔的治療選擇。

細胞治療的新希望

三軍總醫院洪乙仁院長表示，2019年5月三軍總醫院通過衛福部審核，成為可執行細胞治療的醫學中心；2020年7月與祐安細胞結盟，致力打造再生醫療國家隊，歷經疫情期間各種嚴峻挑戰與考驗，於2023年9月順利竣工。

同時，三軍總醫院洪乙仁院長亦說明，「細胞治療暨再生醫學中心」位於三軍總醫院汀州院區介壽大樓11樓，佔地440坪，以木質基調打造溫暖氛圍，治療室採套房式設計，各擁獨立衛生設施，以嚴格的無菌操作方式採集細胞、調劑與回輸。希望透過設備齊全的硬體，結合專業醫療服務，提供較一般醫學中心更為舒適、隱密之體驗。

祐安細胞董事長江峻賢表示，「細胞治療暨再生醫學中心」服務項目以通過特管法申請的細胞治療為主，分為自體免疫細胞治療、自體脂肪幹細胞治療，以及自體軟骨細胞治療等三大項。病患可於三軍總醫院的掛號批價系統選取適應症科別，由院區所屬醫療人員執行細胞治療療程，而祐安細胞則提供患者關懷照護，確保病患得到最優質支持與關懷。

細胞治療創新研發轉譯中心之使命
 

另外，位於三總汀州院區10樓的「細胞治療創新研發轉譯中心」，今日同步動工。當三總以「細胞治療暨再生醫學中心」協助國家政策發展之際，身為合作團隊一員，祐安細胞也將「細胞治療創新研發轉譯中心」，定位為再生醫療相關生技業者培育孵化器，並朝此目標前進。

同時10樓將引進全球最先進Comecer Isolator Working Station 及FlexyCult自動化細胞培養製程系統，此全球唯一可不受場域及依產品製程需求客製化承製之設備，非僅符合本院場域及臨床研究與治療之需求，從RD進入商轉臨床應用之產程使用相同的設備及製程。

此系統設備均符合FDA工業4.0及PIC/S GMP規範，除在本院可生產符合臨床1、2期試驗所需的細胞產品外，全系統符合全球現行法令規範，在不需修改擴產之製程及設備下，就能因應未來商轉的PIC/S GMP製程及擴廠之需求；另外，其可同時多樣性產品產製及因應未來需求之擴充性，僅只需利用傳統細胞實驗室或廠房1/4的空間，即可達到使用者需求。此中心將是目前台灣最先進及未來接軌國際化細胞產程設施之標竿。

未來「細胞治療創新研發轉譯中心」，將擁有國家級人體細胞凍存庫，建置多間GTP實驗室，提供生技業者與策略合作夥伴租賃進駐。希望成為臨床試驗製劑生產基地，並提供國際級CRO專業服務，協助策略合作夥伴串聯臨床試驗階段所需之各式資源，發展中的新藥品、技術、醫療設備與檢測檢驗方式，因此增強研發量能，使再生醫療之創新技術能更為普及。

三軍總醫院洪乙仁院長強調，未來三軍總醫院與祐安細胞將攜手前行，打造再生醫學資源共享平台，盼望提升促進台灣再生醫療產業發展。

「細胞治療暨再生醫學中心」的落成，不僅是三總舊有院區的活化再生，更是對於生命希望的傳遞、堅持的見證。使更多家庭看見重生的光亮，更為推動台灣的再生醫療產業鏈前行，邁向國際舞台。

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