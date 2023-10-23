乾杯「雙品牌旗艦店」進駐板橋大遠百　耶誕城有望助攻2成業績

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平出莊司表示，身為父親了解照顧孩子花費的心力與辛苦，更有感於早療孩童的家庭，多數有經濟上的困難，今日感謝與遠東百貨一起做公益、給予實質愛心的助力，讓乾杯美味更具有意義性。
平出莊司分享，老乾杯與黑毛屋本家板橋大遠百店試營運至今，每月貢獻千萬業績、並逐步成長當中，老乾杯客單價佔居全台分店前2名，黑毛屋本家酒水比一舉衝上分店冠軍，顯見新板特區強大的消費實力，隨著百貨周年慶及新北耶誕城登場，業績有望再更上一層樓。集團也預估，耶誕誠助攻新店以及乾杯列車板橋店2成商機。
看好板橋大遠百高端客群的凝聚力，乾杯集團首次進駐便豪氣串聯旗下高級餐飲品牌「老乾杯」與「黑毛屋本家」兩大品牌打造全台獨一無二的「新北旗艦店」，除了提供豪華和牛燒肉、鍋物美味服務，更運用整層樓面設計氛圍感十足的「K Lounge貴賓廳」，舒適沙發、飲品暢飲、酒水點購等服務，讓賓客在等候入店時就可先享受如機場貴賓室的愜意空間，強調優質的環境與服務，為高端消費族群提供更貼近需求的和牛美味體驗。
平出莊司也透露，將在11月1日推出新品牌「黑毛屋招待所」，客單價3000元，為旗下集團鍋物品牌客單價最高的品牌，同時也是規模最大的店。首店插旗嘉義耐斯王子飯店17樓，主因為嘉義耐斯的老乾杯業績超出預期，嘉義消費力高且也未有太多高端餐飲的選擇，若首店客人反應熱烈，將再擴展到其他地區。