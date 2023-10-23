特斯拉快陣亡了？Elon Musk自爆Cybertruck是一座墳墓
特斯拉Tesla的電動皮卡Cybertruck延遲發表已經不是什麼新聞了，這輛車終於要在今年11月下旬開始生產，並且在德州的超級工廠舉辦車輛下線的派對，但近日執行長Elon Musk在財報會議上直接說到：「我們用Cybertruck挖了自己的墳墓」，似乎在講述這輛車可能會讓品牌賠錢，此話一出也讓股價大跌，但說不定又是Elon Musk在故弄玄虛，讓人摸不著頭緒。
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過去幾年我們已經對Cybertruck延遲量產的消息變得無感，因為不斷宣布延後生產，讓人對這輛車的期待有些降低，畢竟其他品牌的純電皮卡都已經推出，而Cybertruck好像遲遲突破不了生產的障礙，先前Elon Musk還發出內部信表示這輛車的公差必須做到很低，因為車輛採用不鏽鋼的鈑件製成，任何的公差看起來都會相對明顯，但也有些車迷認為這些事應該要在之前的車款就做到，而他們到現在才注意到公差問題，顯然先前對車輛的打造有一些不太在意。
Elon Musk表示：「我確實想要快點實現Cybertruck的量產，然後讓這輛車的現金流為正，但是這將會面臨巨大的挑戰，而在內部的技術是主要的痛點，當你有擁有一款大量新技術的產品，或者是任何全新的車輛計畫時，尤其像是Cybertruck這樣與眾不同又先進的產品，你將遇到的問題與試圖要解決的事情規模將會很大。」意味著Cybertruck在量產時出現太多他們難以解決的問題，現在甚至要到2025年才擁有每年25萬輛的最大產能，這已經是該輛車宣布的六年後，而這輛車對於品牌的影響究竟為何，就要等到11月30日舉辦的派對上才會知曉車輛的詳細規格以及價錢，屆時才能夠知道這輛車足不足夠吸引人了。