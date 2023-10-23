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Running Man梁世燦親哥跟朴娜萊借1億還債！逆轉勝買下109億大樓

▲《Running Man》主持人梁世燦的親哥梁世炯（左圖右），曾跟朴娜萊（右）借1億還債，如今還清還買了一棟房。（圖／梁世炯、朴娜萊 IG）
▲《Running Man》主持人梁世燦的親哥梁世炯（左圖右），曾跟朴娜萊（右）借1億還債，如今還清還買了一棟房。（圖／梁世炯、朴娜萊 IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓綜藝節目《Running Man》主持人梁世燦的親哥梁世炯，今（23）日被媒體報導成為鬧區弘大109億韓元（約台幣2.8億）的某棟建築擁有者。而梁世炯7年前曾跟諧星朴娜萊借1億韓元（約台幣2600萬元）還債的軼事，因此再被拿出來討論，當年的小人物如今終於大翻身。

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▲梁世炯（右1）從小人物熬出頭，還完債買了棟房。（圖／梁世炯IG）
▲梁世炯（右1）從小人物熬出頭，還完債也買了棟房。（圖／梁世炯IG）
梁世炯傳出成為弘大109億某建築房東，他的公司「Line Entertainment」對媒體證實：「梁世炯最近確實購買了位於弘益大學附近的建築物。」該大樓為地下1層、地上5層的建築，於1993年完工，占地面積約135坪，建築覆蓋率41.7%，容積率187.7%，距離弘益大學地鐵站步行只要10分鐘。

根據房地產業者透露，梁世炯今年7月簽約，9月支付尾款，已完成所有產權移轉。該建築20年後主人換梁世炯當，白手起家「人生逆轉勝」掀起討論。

事實上，梁世炯曾在SBS Love FM頻道上的節目《尹亨彬、梁世炯的Two Man Show》中透露「還清債務，我終於搬家了」，他當時沒錢付房租，於是跟朴娜萊借1億韓元，努力工作後也終於還朋友錢，他事後為了謝謝對方，跟弟弟梁世燦合送名牌包作為謝禮。

朴娜萊曾對此表示，因為還滿喜歡梁世燦這個人，剛好手上有錢，所以願意借錢給他哥哥梁世炯，三方情誼也令外界稱羨。

梁世炯2004年以主持節目《尋笑人》出道，代表作包含《無限挑戰》、《喜劇大聯盟》、《家師父一體》，是現今韓國知名喜劇演員及主持人，曾獲得《第53屆百想藝術大獎》頒發「男子綜藝獎」肯定。他的弟弟梁世燦也是知名主持人，為《Running Man》固定班底。

▲梁世燦（左）跟全昭旻同期加入《Running Man》，但全昭旻23日宣布退出節目。（圖／Running Man IG）
▲梁世燦（左）跟全昭旻同期加入《Running Man》，但全昭旻23日宣布退出節目。（圖／Running Man IG）
▲朴娜勑（左）跟梁世炯、梁世燦兄弟倆感情深厚。（圖／朴娜勑IG）
▲朴娜萊（左）跟梁世炯、梁世燦兄弟倆感情深厚。（圖／朴娜萊IG）

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