特企／《蔚藍色法則》台港澳版　菁英封測即將展開

玩家初入遊戲，將扮演失去記憶的冒險者，在雷格納斯星球開啟一連串冒險歷程，隨故事章節推進將遇到許多故事要角：
菲絲特：與主角一起行動的亞人少女，以其精明的性格與周遭的人打交道，對金錢有著敏銳的眼光，是個古靈精怪，富有同情心的小鬼頭。菲絲特積欠幣亭老闆食宿費用，會故意對老闆賒帳，也因此總是在尋找機會賺錢，不過就算賺到很多錢，也不打算還幣亭老闆食宿費用。
傑克：在亞斯特里茲舉世聞名，自稱「人上之上」的冒險者。他總是對新人格外關心，樂於分享經驗，雖然有些自戀，但他的實力和幽默感總是令人印象深刻。傑克是冒險者中的一個獨特存在，以其風格和魅力深受眾人喜愛。
艾因芮：是巴法里亞教團的「神託的巫女」，負責將神的旨意傳達給人們。不管到哪邊都靜靜佇立著的少女，在沒有多說什麼的情況下幫助玩家。艾因芮是一個溫柔、純真且充滿愛心，儘管擁有不平凡的身份，但她從不自大或自以為是，而是謙虛地履行自己的使命。
艾琳瑟：在「神懸的御柱」出現的謎之女性，從時空的另一端到來，為了改變雷格納斯星球的命運而降臨此地。艾琳瑟擁有長長的銀色頭髮和明亮深邃的眼睛，有時會表現出孩子般的天真行為。她肩負著重大使命，以所有種族的和解為目標，擁有強烈的自我犧牲精神，為了和解與和平，她願意不惜一切。
卡文：本爾哈公國騎士團的年輕騎士，個性率真又熱情，只要受到恩惠一定會報答。 他的目標是成為出色的騎士，保衛國家和夥伴。 卡文以真誠、堅韌和勇氣為特點，將困難轉化為動力，無論何時都能勇往直前。
蒂莉絲：艾琳瑟的護衛，她經常把自己的事情放在前面，甚至為了保護主人，也願意做出冷酷的抉擇。雖然外表看似冷酷美豔，卻實際上有些笨拙。她口風堅定，但內心善良，關心著周遭的人。她在故事中扮演了重要的角色，也是其中一位女主角。
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