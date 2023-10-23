中市太平今年蛇特別多　議員：住戶心驚驚

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張玉嬿說，市府2012年制定放生保育自治條例公布實施，但檢舉成案者僅3件、罰6萬，與實際違法放生數量差很多。太平區長龍路山上住戶親眼看過數次，有人穿著居士服匆忙的丟了麻袋就跑，袋子裡就滑出一條蛇，欲電話檢舉時，人和蛇都不見了。
她又說，山上住戶陳情，這五年來看到很多來路不明的蛇，但今年最多，9月曾有人在住宅附近一周連續看到12尾，其中有雨傘節、眼鏡蛇、龜殼花甚至是白色的蟒蛇，而且眼鏡蛇跟雨傘節體型驚人，不像本土原生種身長較短，恐是外來種。
張玉嬿指出，山農大都是長者，現在山區的蛇已經多到令人害怕，晚上一定要開燈拿手電筒才敢上廁所，因為常看到長蛇跑進家宅，生命備受威脅，山農一致認為外來種太多了，指證歷歷是任意放生惹的禍，應廣設嚴禁放生公告牌。
議員表示，高僧們多次開示，「要護生，不要專程放生」、「不當的放生，美其名曰放生，實際上是不如法、不道德的」，事實上近年來正信的佛教已不再提倡放生，改做保育護生的智慧放生。
副市長王育敏表示，任意放生不是照顧動物福利，也影響人民居住安全，這樣的現象要被改善制止，市府會跟部分宗教團體進一步溝通正確觀念，以護生代替放生，才是保護生態的本質。針對蛇類出沒地方，市府有委外進行捕蜂捉蛇業務，可以立即協助居民處理，維護居民安全。
民政局長吳世瑋則表示，民政局已函請各公所向寺廟、宗教團體宣導勿隨意放生，並利用宗教團體負責人觀摩研習活動進行宣導，並請大型寺廟向小規模宗教團體廣為宣導。同時提醒各宗教團體放生須依台中市放生自治條例於15日前向農業局申請，如欲辦理放生活動建議搭配專業人員，並遵守相關法規，才能有效達成保護動物初衷。